В рамках международной операции были задержаны 25 человек по делу о детской порнографии, созданной нейросетью, пишет El Pais. Издание отмечает, что в ней участвовали сотрудники Европола (полиция Евросоюза), которая впервые участвовала в деле, где материалы были полностью созданы искусственным интеллектом.

По данным правоохранителей, схема выглядела следующим образом: уроженец Дании создавал при помощи нейросети детскую порнографию, в том числе жесткую, которую затем продавал онлайн. Все желающие за «символическую плату» получали доступ к этим материалам.

Автор этих материалов, он же администратор платформы, был задержан в ноябре 2024 года. Всего в операции под названием Cumberland принимали участие 18 стран.

Правоохранители в общей сложности задержали 25 человек, их подозревают в связях с преступной группировкой, занимающейся «распространением изображений несовершеннолетних, созданных исключительно с помощью искусственного интеллекта».

Кроме того, по делу проходят еще 273 подозреваемых.

В Европоле отметили, что в рамках борьбы с детской порнографией правоохранители включают сюда и случаи использования «контента, созданного ИИ, когда нет реальной жертвы», потому что такие материалы тоже способствуют «объективации и сексуализации детей».

Однако, как уточняет El Pais, это лишь позиция Европола, в то время как законодательство многих стран не рассматривает это как преступление. Сейчас ЕС работает над тем, чтобы рассматривать «любые порнографические фотографии и видео несовершеннолетних, созданные с использованием ИИ, как сексуальное насилие над детьми», что сделает их производство, хранение и распространение преступлением на территории стран, входящих в альянс.

Специалист по цифровому праву, конфиденциальности и защите данных Борха Адсуара в разговоре с изданием уточнил, что хотя в данном случае «конкретной жертвы нет, но есть общая жертва — детство».

«Ошибка, которую совершают многие люди, заключается в том, что они полагают, что, поскольку нет закона, регулирующего искусственный интеллект, существует правовой вакуум», — сказал эксперт.

В материале уточняется, что материалы с детском порнографией, которые созданы при помощи ИИ, уже составляют «значительный процент» изображений сексуального насилия над детьми, обнаруженных властями, а их качество все выше.

Кроме того, из-за доступности и растущего объема контента работа правоохранителей все больше осложняется. В Европоле отметили, что в этой ситуации «придется разрабатывать новые методы и инструменты расследования, чтобы отвечать этим новым вызовам».

Портал 20 Minutos пишет, что аресты по этому делу прошли в Мадриде и Барселоне, всего было изъято 173 электронных устройства с 16 800 файлами.