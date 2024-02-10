Блогер и игрок медиафутбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни. Об этом в телеграм-канале «Финикланд» сообщила его жена. Спортсмен долгое время боролся с онкологическим заболеванием крови.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», — написала женщина.

В марте 2023 года Никите Куриленко диагностировали острый миелоидный лейкоз. В июне ему сделали пересадку стволовых клеток костного мозга, донором для которой стал старший брат футболиста Алексей. После операции наступила ремиссия, но 11 января 2024 года Куриленко сообщил о рецидиве заболевания. В феврале, уже в больнице, у него выявили пневмонию.

Никита Куриленко родился в Севастополе в 1993 году. С 2018 года он начал выступать за любительский футбольный клуб «Амкал» — один из самых успешных медийных ФК страны. В 2022 году команда получила возможность участвовать в Кубке России по футболу. В сезоне 2022/2023 она прошла два этапа отборочного раунда Пути регионов, в следующем году — один, уступив «Текстильщику» из Иваново в серии пенальти.

Куриленко прославился как стример — он вел YouTube-канал Finikland, куда выкладывал ролики с игрой в FIFA и Football Manager. У него насчитывается более 670 тысяч подписчиков.