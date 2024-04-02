Решение, которое позволит бойцам частных военных компаний (ЧВК) получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию, будет принято. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путина на встрече с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой в ответ на соответствующую просьбу.

По словам Цивилевой, такие граждане не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию. Она добавила, что считает это несправедливым явлением, отметив, что это также сказывается на объеме и уровне социальных выплат.

«Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство Российской Федерации подготовило соответствующий проект постановления, но в него не вошли сотрудники частных военных компаний. Мы бы хотели попросить вас дополнить ваше поручение и включить эту категорию тоже», — сказала она.

Путин в ответ заверил, что это обязательно будет сделано.

Кроме того, глава государства поддержал идею обеспечить ветеранов с ампутированными конечностями автомобилями с ручным управлением. «Будем считать, что этот вопрос решен», — отметил президент.

Кроме прочего, Цивилева на встрече с российским лидером сообщила, что за 10 месяцев работы в фонд «Защитники Отечества» поступило 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них «уже решены». Она добавила, что 70% обращений поступает от действующих бойцов.

Кроме того, по данным Цивилевой, что удостоверения ветеранов боевых действий уже получили 12 тыс. добровольцев. 6 тыс. жителей ДНР и ЛНР выдали удостоверения членов семей погибших участников боевых действий.

В конце августа 2023 года RTVI обратил внимание на то, что под постами фонда «Защитники Отечества» во «ВКонтакте» стали появляться комментарии с жалобами на невозможность бойцам ЧВК получить удостоверение ветерана боевых действий, которое дает право на различные льготы.

Основная проблема, с которой на тот момент сталкивались бойцы ЧВК и их родственники — сложности с получением удостоверения ветерана боевых действий.

Без этого статуса невозможно получить льготы и другую поддержку, которую гарантирует государственный фонд. Речь идет о комплексном сопровождении ветеранов по разным направлениям: медицинская, психологическая и социальная реабилитация, обеспечение санаторного лечения, юридическая помощь и организация системы долговременного ухода.

Тогда в пермском филиале фонда «Защитники Отечества» RTVI подтвердили, что на тот момент действительно не оказывали поддержку бойцам ЧВК. По словам сотрудника филиала, для этого необходим приказ Минобороны о создании соответствующей комиссии при министерстве.

«Все удостоверения выдают военкоматы и отправляют в комиссии Минобороны. По ЧВК пока нет такой комиссии. Когда будет, пока непонятно, может быть завтра, может еще через неделю», — ответил на вопрос о возможных сроках появления такого приказа собеседник.

Законопроект о признании ветеранами боевых действий «бойцов организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ».

Госдума приняла еще в середине апреля 2023 года, а в конце месяца его подписал президент. Только 1 августа правительство утвердило новые правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий, согласно которым их получателями могут стать и бойцы ЧВК.

В декабре 2023 года в ходе прямой линии Путин рассказал, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК). Он заявил, что проблема с получением бойцами ЧВК статуса участников боевых действий, соответствующих выплат и льгот — это пробел, который допустило министерство обороны России.

«Проблема есть. Это пробелы, которые Минобороны не должно было допустить. Формально юридически ЧВК в России нет. В этом проблема» Эту ситуацию, по словам президента, надо решать: бойцы ЧВК должны иметь ту же поддержку со стороны государства, что и остальные участники боевых действий», — пояснил он.

Государственный фонд поддержки участников военных действий на Украине «Защитники Отечества» учредил своим указом Владимир Путин в начале апреля 2023 года. Филиалы организации открылись во всех регионах страны и выполняют функции сопровождения участников боевых действий по получению медицинской, социальной, юридической и другой помощи. Возглавила фонд Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По данным издания «Настоящее время»* Цивилева — двоюродная племянница Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое родство главы государства с Цивилевой, говорил, что ему «об этом ничего не известно».

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов