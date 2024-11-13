Сотрудники Росгвардии на Варшавском шоссе в Москве задержали 33-летнего водителя такси, который находился в федеральном розыске по подозрению в грабеже в другом регионе. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экипажу Росгвардии поступила информация о движущемся по Варшавскому шоссе автомобиле, водитель которого находится в розыске за ранее совершенное преступление. Росгвардейцы незамедлительно направились по указанному адресу и после кратковременной погони остановили транспортное средство», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что мужчина покинул родной регион после совершения преступления. Он приехал в столицу и начал работать таксистом.