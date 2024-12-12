Возможное размещение войск НАТО на Украине приведет к еще более катастрофическим последствиям, хотя сам по себе такой сценарий маловероятен. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Алексей Чепа.

Тем не менее парламентарий считает, что сейчас Россия должна прилагать все возможные усилия для неразмещения контингента Североатлантического альянса на украинской территории.

«В текущей ситуации это недопустимо абсолютно, это катастрофа. После завершения конфликта — надо смотреть, что за военные, что за миротворцы, с какими заданиями», — сказал Чепа.

По его словам, многое будет зависеть от условий мирного договора.

Вместе с тем депутат призвал смотреть на ситуацию в комплексе.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию Politico высказалась о возможности размещения иностранных войск на территории страны. По ее словам, Киев готов обсуждать такой сценарий и в целом обсуждать «что угодно, что работает».