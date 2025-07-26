50-летняя жительница Аризоны Кристина Мари Чэпман была приговорена к 102 месяцам тюрьмы (или к 8,5 года) по делу о помощи северокорейским хакерам, сообщает Минюст США. В ведомстве заявили, что женщина помогала IT-специалистам КНДР, выдававшим себя за американцев, удаленно устроиться в несколько сотен фирм.

Минюст США назвал раскрытую мошенническую схему «одной из крупнейших». По версии министерства, Чэпман помогала северокорейским IT-специалистам получить работу в 309 американских компаниях, включая корпорации из списка Fortune 500, и двух международных.

Чэпмен должна была управлять «фермой ноутбуков» — то есть техникой, которую она получала от работодателей, чтобы те думали, будто работа выполняется в США. На ноутбуки были установлены программы доступа, чтобы ими удаленно могли управлять граждане КНДР.

Сами хакеры при «трудоустройстве» использовали украденные личные данные 68 американцев. Кроме того, иногда они просили свою сообщницу помочь им попасть в конкретную компанию, отмечает Минюст.

В числе пострадавших предприятий: одна из пяти крупнейших телевизионных сетей США, технологическая компания из Кремниевой долины, производитель аэрокосмической техники, американский автопроизводитель, магазин предметов роскоши и американская медиа- и развлекательная компания (названия фирм не приводятся).

В период с октября 2020 года по октябрь 2023-го Чэпмен заработала 17 млн долларов, большая часть из этих средств была передана КНДР.

В ФСБ заявили, что Пхеньян благодаря Чэпмен «получил миллионы долларов для своей программы ядерного оружия».

«Однако даже такой изощренный противник, как правительство Северной Кореи, не может достичь успеха без помощи готовых к сотрудничеству граждан США, таких как Кристина Чэпман, которая была приговорена за свою роль в сложной схеме по обману более 300 американских компаний, помогая северокорейским IT-работникам получать виртуальную работу и отмывать заработанные ими деньги», — отметили в ведомстве.

Во время обысков в 2023 году у Чэпмен изъяли более 90 ноутбуков. Минюст отмечает, что женщина также получала и подделывала зарплатные чеки на имена украденных личностей. Средства поступали сначала на ее счета, а затем переводились за границу.

«Северная Корея — это не просто угроза, исходящая издалека. Это враг внутри. Она совершает мошенничество против американских граждан, американских компаний и американских банков. Это угроза для всей Америки в полном смысле этого слова», — заявила временный прокурор столичного округа Колумбия Жанин Пирро.

На суде, который состоялся 11 февраля, Чэпмен признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре с целью отмывания денежных средств.

Суд приговорил женщину к 102 месяцам тюремного заключения. После освобождения она три года будет находиться под надзором. Кроме того, у нее конфисковали 284,5 тыс. долларов, которые она должна была передать северокорейским IT-специалистам. Также ей назначили штраф в размере 176,8 тыс. долларов.

Адвокаты Чэпмен заявили суду, что в детстве она неоднократно подвергалась физическому, эмоциональному и сексуальному насилию, а повзрослев, не нашла себя. Когда ее мать заболела раком, она записалась на компьютерные курсы и вскоре смогла устроиться на работу.

Сотрудничество с хакерами помогло ей стать на ноги и содержать больную мать, которая умерла в 2023 году. Сама Чэпмен заявила, что ей «глубоко стыдно» за то, что она сделала и поблагодарила ФБР за то, что помогли выйти «из этой схемы».