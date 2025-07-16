Практически любая российская компания может оказаться в эпицентре корпоративного конфликта или стать мишенью для рейдеров. Единственному в России производителю труб из высокопрочного чугуна — липецкому «ЛТК „Свободный Сокол“» — не повезло и предприятие оказалось в центре подобного конфликта. Причем затянувшийся на четыре года спор за 60% пакет долей компании, ярко показывает, насколько уязвим российский институт частной собственности и как труден процесс доказывания собственной правоты.

В 2021 году после череды спорных сделок, контроль над липецким предприятием перешел в руки бывшего директора завода Игоря Ефремова. Несмотря на многочисленные обращения о нарушениях законодательства, правоохранительные органы дистанцировались и уголовное преследование лиц, причастных к спорному «захвату» стратегически важного предприятия, так и не началось.

Однако ситуация может резко поменяться уже завтра — 17 июля, в арбитражном суде Липецкой области ожидается принятие решения по делу, которое может определить не только будущее «Свободного Сокола», но и дать ответ на вопрос — возможна ли сейчас действенная защита частной собственности.

Корпоративный спор или рейдерский захват?

Конфликт вокруг «Свободного Сокола» начался в октябре 2021 года, когда 60% долей в уставном капитале завода, принадлежащие компании «Фэдокс Трейдинг Лимитед», были проданы за 36 тыс. рублей физическому лицу — Виктору Андрееву. После этой «сделки» на предприятии сменилось руководство — 27 октября 2021 года, группа лиц, во главе с женой бывшего директора Ефремова — Надеждой Ефремовой (вместе с мужем владеет 40% предприятия), в сопровождении адвоката Екатерины Малаховой, зашла на завод.

Одновременно с этим вооруженные люди в масках оттеснив охрану предприятия, встали на проходных, где вскоре появились фотографии руководителей завода, которым запретили входить на его территорию. На предприятии были выключены компьютеры, а сотрудникам «Свободного Сокола» рекомендовали не пользоваться телефонами.

Директора вынудили покинуть предприятие, а юриста Светлану Шалимову не пустили на завод, после чего неизвестные лица вскрыли находившийся в кабинете сейф, из которого пропали документы компании «Фэдокс».

Приехавшим полицейским была продемонстрирована распечатка выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27 октября 2021 года, выданная межрайонной инспекцией ФНС №6 по Липецкой области. Согласно документу, полномочия генерального директора завода Антона Бабуцидзе оказались прекращены, и были возложены на Сергея Долматова.

Спустя несколько дней до коллектива было доведено решение общего собрания участников от 8 октября 2021 года, которое одобряло смену руководства. Стоит отметить, что по Уставу общества, подобное собрание может созывать только генеральный директор, однако он настаивает, что такого решения не принимал.

Спорные доверенности

Центральным элементом идущего четыре года спора являются две доверенности, якобы выданные директором компании «Фэдокс» Вайдой Нормантайте. Одна — на Екатерину Малахову — была необходима для смены директора завода, вторая — на Николая Соколова — понадобилась для продажи доли компании «Фэдокс» Виктору Андрееву. При этом Вайда Нормантайте рассказала в суде, что доверенности она никому не выдавала, а предоставленные документы содержат ошибки в названии компании и оформлены на русском языке, что противоречит обычной практике организации. Кроме того, доверенности заверены нотариусами, которые отрицают факт их подписания.

Кипрские нотариусы Кириакос Папагианнис и Константинос Малактос подтвердили, что не заверяли подписи Нормантайте и могли быть введены в заблуждение. При этом объяснения Соколова, данные им в управлении Следственного комитета вызывают вопросы: он утверждает, что отправился на Кипр по просьбе Ефремова, где и получил доверенности от некоего Стефана, фамилию и внешность которого не помнит. При этом Соколов не предоставил доказательств, что доверенности оформлены законным путем, и отказался от прохождения полиграфа, сославшись на здоровье.

Сделка по продаже 60% доли предприятия за 36 тыс. рублей также вызывает сомнения: активы действующего завода оценивались в сотни миллионов рублей, а его рыночная стоимость превышала 1 млрд рублей.

В споре о подлинности доверенностей интересна еще одна деталь — в феврале 2025 года Московский арбитражный суд решил, что контролируемый семьей Ефремова «Свободный сокол» сфальсифицировал подпись на представленном в суд договоре. Аналогичная история произошла с иском о взыскании долга — его подала связанная с Ефремовым и его сыном компания «ФасонЛит» к Антону Бабуцидзе. Учитывая результаты двух почерковедческих экспертиз, суд посчитал требования истца недоказанными.

В игру вступает прокуратура

В июне 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту предполагаемого хищения доли. Однако на прошлой неделе зампрокурора ЦАО Москвы Кирилл Бычков отменил это постановление, ссылаясь на рассмотрение дела в арбитражном суде. При этом юристы отмечают, что закон не запрещает ведения уголовного расследования при параллельном арбитражном процессе, если есть признаки таких преступлений, как мошенничество или подделка документов.

Бывший владелец «Фэдокса» Антон Бабуцидзе отмечает, что с 2021 года он «многократно обращался в Генпрокуратуру, но оперативной реакции и помощи не получил». При этом юристы «Фэдокса», уверены что решение Кирилла Бычкова провести повторную проверку обоснованности возбуждения дела является незаконным, так как все необходимые процедуры ранее провела Мещанская прокуратура, признавшая решение следователя законным и обоснованным.

Юристов особенно возмущает, что прокурор не только нарушил закон, продлив проверку дольше положенного срока, который составляет 24 часа, но и получил доступ к материалам уголовного дела, хотя должен был ограничиваться только документами доследственной проверки. При этом в прокурорском постановлении не упоминаются какие-либо заявления или жалобы, из чего юристы «Фэдокс» делают вывод что отмена постановления основана на «внепроцессуальном взаимодействии» с лицами, «желающими уйти от ответственности».

По мнению адвоката «Фэдокс» Романа Голикова, если «подобные инциденты останутся без последствий, это создаст прецедент, позволяющий избегать уголовной ответственности, прикрываясь процессуальными лазейками». Таким образом, частная собственность в России «рискует утратить защиту, что может отпугнуть инвесторов и подорвать экономическую стабильность», резюмирует адвокат.

Пока руководство предприятия, выступает с заявлениями о попытках НАТО захватить его, Антон Бабуцидзе передал свою долю в компании «Фэдокс» российским бизнесменам-государственникам, которые намерены разобраться в происходящем на заводе.