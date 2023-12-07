В Невадском университете в Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Associated Press (AP) сообщает, что огонь открыл профессор, которого не взяли на работу в учебное заведение. CNN пишет, что ему было 67 лет.

По данным CNN, полиция получила сообщение о стрельбе в 11:45 по местному времени (22:45 мск) 6 декабря. Примерно через час после этого предполагаемого виновника стрельбы нашли мертвым. Reuters и AP утверждают, что стрелка убили полицейские в результате перестрелки.

Шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл заявил, что ему известно имя предполагаемого нападавшего. По его словам, информация о погибших и пострадавших, а также о стрелке и его мотивах будет раскрыта только после того, как об инциденте будут уведомлены ближайшие родственники нападавшего.

В полиции не заявляли о связи жертв и пострадавших с университетом, указывает Reuters. По словам Макмахилла, состояние пострадавшего оценивают как стабильное. Он добавил, что у нескольких человек, находившихся на территории кампуса, случились панические атаки из-за столпотворения. Кроме того, травмы получили сотрудники полиции.

«Это было ужасно. Я даже не могу объяснить. Я пыталась держать себя в руках ради своих учеников и старалась не плакать, но эти эмоции — это то, чего я никогда больше не хочу испытывать», — рассказала профессор Кевани Мартин, которая укрылась под партой в своем классе с еще одним преподавателем и тремя студентами.

По ее словам, в определенный момент в класс вошел сотрудник университета и сказал, что можно эвакуироваться, после чего она посадила учеников в машину и вывезла их за пределы кампуса. «Как только мы отъехали от университета, мы припарковались и сидели в тишине. Никто не сказал ни слова. Мы были в полном шоке», — подчеркнула она.

Еще один студент Невадского университета рассказал, что услышал выстрелы, находясь на занятиях. Когда после сигнала тревоги он вышел из кабинета, то увидел сотрудника полиции в пуленепробиваемом жилете, по полу были разбросаны рюкзаки и бутылки с водой. По словам студента, полицейский показал ему, куда идти. Находясь на улице, он услышал еще не менее 20 выстрелов.

Всего в Невадском университете обучается более 30 тыс. студентов. Учебное заведение решили закрыть до конца недели из соображений безопасности, пишет CNN.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее «ужасающим актом насилия» и выразил поддержку семьям погибших и пострадавших. По словам главы государства, за 2023 год произошло более 600 инцидентов с массовой стрельбой, что привело к гибели 40 тыс. человек. В связи с этим американский президент призвал запретить продажу штурмового оружия в стране.