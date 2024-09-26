Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, используемых для сниффинга (вид токсикомании), передает корреспондент RTVI.

Законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», принят единогласно, 377 депутатов проголосовали «за».

Документ вводит запрет продажи несовершеннолетним «потенциально опасных» газосодержащих товаров. Перечень таких товаров и порядок его формирования будут утверждаться правительством.

«Речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача — защитить их от этой угрозы», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточняется в пояснительных материалах к законопроекту, в настоящее время среди подростков в России отмечается распространение такого явления, как сниффинг, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения.

В ходе обсуждения глава думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что «те самые бытовые газы, которые для зажигалок, для розжига костров, теперь неожиданно стали страшнейшей формой токсикомании, и цифра поражает».

«Там нет 10% летальности, там нет 20% летальности, там более 90% летальности. То есть, если ребенок попробовал это, то ко второму разу смерть наступит более чем 90 процентах. Это колоссальная цифра, которая не поддается никакому разумению», — добавил депутат.

За семь лет — с 2016 по 2023 год — от сниффинга погибли 817 детей, привела данные глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Статистика правоохранительных органов такая: за семь лет с 2016 года по 2023 год 844 ребенка стали жертвами на поражение здоровья, 817 из них погибли. То есть более сотни детей гибнут, достаточно одного только вдыхания», — сказала депутат.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях. Также была введена административная ответственность за пропаганду его употребления.