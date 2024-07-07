Обладатель премии «Оскар» за фильмы «Титаник» и «Аватар» Джон Ландау, который помог режиссеру Джеймсу Кэмерону воплотить в жизнь его смелые замыслы, умер в возрасте 63 лет, пишет Guardian.

У Ландау остались жена Джули, с которой он прожил почти 40 лет, и двое сыновей, Джейми и Джоди.

Ландау родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке в семье кинопродюсеров Эли и Эди Ландау. Его отец умер в 1993 году, а мать, номинированная на премию «Оскар» за такие фильмы как «Долгий день уходит в ночь», «Игра в классики» и «Смертельная игра», — в 2022 году.

Сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман сообщил о смерти продюсера, не назвав ее причину.

«Джон был визионером, чей необычайный талант и страсть воплотили в жизнь на большом экране некоторые из самых незабываемых историй. Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и его будет очень не хватать. Он был культовым и успешным продюсером», — сказал Бергман.

Ландау начал свою карьеру в 1980-х годах в качестве менеджера кинопроизводства, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 29 лет он был назначен исполнительным вице-президентом по художественным фильмам в компании 20th Century Fox, что позволило ему курировать такие крупные хиты как «Один дома» и его сиквел, а также «Миссис Даутфайр» и «Правдивая ложь», над которыми он начал тесно сотрудничать с Кэмероном.

В конечном итоге это сотрудничество привело его к работе над «Титаником», который в 1997 году первым в истории кинематографа собрал $1 млрд в мировом прокате, а потом получил 14 номинаций на «Оскар» и завоевал 11 статуэток, включая награду за лучший фильм.

«Я не умею играть, не умею сочинять и не умею делать визуальные эффекты. Думаю, именно поэтому я продюсирую», — сказал Ландау, принимая награду вместе с Кэмероном.

Их партнерство продолжилось, и Ландау стал топ-менеджером созданной режиссером компании Lightstorm Entertainment.

В 2009 году пара «Аватар» — научно-фантастический эпос, снятый и показанный в кинотеатрах с использованием революционной на тот момент 3D-технологии, — превзошел кассовый успех «Титаника». Он до сих пор остается самым кассовым фильмом всех времен. Его продолжение, «Аватар: Путь воды», занимает третье место в рейтинге.