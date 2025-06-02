Вице-спикер Госдумы, бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко рассказала в специнтервью RTVI о смысле введения квоты на платные места в вузах. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Депутат заявила, что введение квоты на платные места не означает сокращения возможностей, а, наоборот, создаёт условия для обучения востребованным специальностям.

«Законодательная инициатива направлена не на то, чтобы сократить вообще места в университетах, — она направлена на то, чтобы не брать с родителей плату и не готовить специалистов, которые не нужны экономике», — сказала Абрамченко.

Вице-спикер Госдумы объяснила, что по прогнозам Министерства труда до конца 2029 года нужно профессионально подготовить 11 миллионов человек, с учетом выбытия пенсионеров. При этом необходимо решить задачу технологического лидерства России.

«И вот очевидно, что потребуются не экономисты, юристы или пиарщики, а потребуются люди, занимающие инженерные направления, которые будут заниматься реализацией этих проектов технологического лидерства. И поэтому необходимо в том числе не только бюджетные места в вузах планировать под эти задачи, но и посмотреть на направления, связанные с платным приемом, иначе мы просто не выполним данную задачу, потому что требуется 11 миллионов человек, не-юристов», — рассказала Абрамченко.

По словам вице-спикера ГД, в России укоренился принцип «диплома ради диплома» получения высшего образования вне зависимости от востребованности специальности и качества вуза..

«До сих пор такое существует. После перестройки появилось у нас вдруг [множество вузов] которые учили вообще непонятно чему… Есть вот этот вот университет „Синергия“, который учит от пиарщиков до медиков, всех подряд, не имея ни необходимой базы, ни педагогов, зато активно берет деньги, для того чтобы эти дипломы штамповать», — отметила Абрамченко.

Поэтому, по мнению политика, идея готовить целевых специалистов не только «назрела», но даже «перезрела».

Вице-спикер ГД коснулась и темы среднего профессионального образования, отметив успешное развитие проекта «Профессионалитет», в рамках которого подготовкой молодых специалистов занимаются совместно работодатели, государство и образовательные организации.

«Я, например, недавно была в командировке в Нижнем Новгороде. На автомобильном заводе поняли, что лучше готовить кадры самим, вложились в лаборатории, создали непрерывный цикл подготовки специалиста, который на том же оборудовании, на котором он будет дальше работать на автозаводе, проходит обучение. Студент на том же оборудовании учится в колледже, в который вложился завод, и дальше на практике ему не приходится переучиваться. На практике он получает практически ту же самую зарплату, какую будет получать, когда придет работать на завод. То есть работодатель, вложив сегодня в этот техникум, получает готового классного специалиста, ему не нужно думать, из какого региона привозить людей на работу на предприятии», — рассказала Абрамченко.

По словам вице-спикера ГД, затрудняет борьбу с дефицитом рабочих рук популярность вакансий в доставке, где зачастую можно заработать больше, чем на производстве. По мнению Абрамченко, система доставки, ставшая популярная во время пандемии ковида, разрушает российскую экономику.

«Доставка же фактически взрывной рост получила именно из-за того, что все сидели на удаленке, а сегодня это головная боль для всех губернаторов: уходят все в доставку, потому что там выше заработные платы», — отметила политик.

Тем временем, не хватает специалистов в автотранспортных комбинатах, водителей общественного транспорт, врачей, учителей напомнила Абрамченко.