Идея ограничивать прием на платное обучение в вузы преждевременная и «математически неправильная», нужно сначала выяснить, какие отрасли производства в приоритете, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Ее коллега, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что в России наблюдается нехватка инженеров и IT-специалистов.

О каком документе идет речь

Госдума в мае в первом чтении может рассмотреть законопроект, который наделяет правительство правом ограничивать прием на платное обучение в вузы, начиная с 1 сентября 2026 года.

Документ был разработан сенаторами и депутатами всех фракций после того, как в начале февраля российский лидер Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по науке и образованию заявил, что правительство должно принять меры по повышению качества платного образования, в том числе исключить «чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Комментируя инициативу, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил «Известиям», что сейчас в России «избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда».

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в разговоре с газетой выразила уверенность, что многие вузы в России превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям.

«Мы предлагаем дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот. Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным», — уверена парламентарий.

Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов сообщил изданию, что есть проблемы, связанные с выбором специализации врачей. Например, все, по его мнению, «выбирают специальность пластического хирурга или гинеколога, но никто не хочет идти учиться на фтизиатров — врачей, которые лечат туберкулез».

«Сейчас идет хаотичное вмешательство»

Останина заявила RTVI, что задача любого государства, по ее мнению, — это сделать так, чтобы граждане были образованными.

«Степень цивилизованности государства определяется степенью доступности образования, в том числе высшего. Мне кажется, что в 21 веке уже наша молодежь заслужила того, чтобы иметь право на получение не только школьного, но и высшего образования, потому что образованный человек имеет больше шансов на самореализацию. Кроме того, качество жизни людей образованных отличается от качества жизни людей недообразованных», — сказала она.

Депутат уточнила, что, согласно исследованиям демографов, образованные люди живут в среднем на 10 лет дольше, потому что они «понимают, как заботиться о своем здоровье, больше читают, более информированы, более критично относятся к той информации, которую они получают, могут больше передать своим детям».

Идея ограничивать получение платного образования в вузах ее «пугает», призналась Останина.

«Почему? Потому что мы много раз обращались в профильные министерства, мы много раз обсуждали в Госдуме вопрос о необходимости введения своеобразного госзаказа типа распределения после окончания вузов для того, чтобы окончившие вуз специалисты получили первое рабочее место, мы даже обсуждали законопроект о первом рабочем месте по окончании обучения в образовательной организации. Что-то мне подсказывает, что сейчас идет такое хаотичное вмешательство в проблемы подготовки специалистов с высшим образованием», — сказала собеседница RTVI.

При этом, отметила парламентарий, власти немало сделали для того, чтобы упорядочить механизм создания высших образовательных организаций.

«Много уже конторок типа “Рога и копыта” закрыто. Минобр регулирует получение ими образовательных лицензий и аккредитацию, соответствующие законы приняты», — подчеркнула парламентарий.

Сама Останина выступает против платного обучения, считая, что оно должно быть бесплатным, в том числе в вузах. При этом, добавила депутат, она прекрасно понимает, что не все могут получить диплом и платное образование — это хороший шанс для них.

«Моя позиция такая: молодежь имеет право на бесплатное дошкольное, школьное и высшее образование, и второе — сейчас математически просто отказываться от подготовки специалистов на платной основе, с моей точки зрения, неправильно. Когда-то власти показалось, что нам не нужны инженеры, и закрыли технические вузы. Но началась спецоперация, и с ужасом схватились за голову: у нас нет этих инженеров, когда кому-то казалось, что много педагогов, сейчас их недостает, как недостает специалистов-врачей. Так что до тех пор, пока не будет ясного понимания того, какие, какие отрасли производства у нас сейчас приоритетные, какое количество специалистов должно работать в этих отраслях, мне кажется, что вводить запреты преждевременно», — заключила она.

«Вопрос: а зачем такой специалист?»

Нилов заявил RTVI, что документ был разработан «специально как дополнительный инструмент регулирования», потому что в платном образовании «никаких контрольных цифр приема нет».

«Делают, что делают, на свое усмотрение, что пользуется спросом, то и предлагается. И потом на рынке труда мы получаем абсолютно невостребованных специалистов. А востребованных не хватает, и мы вынуждены либо испытывать кадровый голод, либо приглашать иностранцев со всеми вытекающими негативными последствиями. <…> Когда работодателя спрашиваешь, почему вы не берете наших специалистов в свою строительную отрасль, а предпочитаете иностранцев, то там вопрос не только стоимости работ, но еще и подготовки», — добавил он.

Нилов отметил, что на сегодняшний день в России «точно не хватает инженеров», а также IT-специалистов, потому что это «дефицит вообще по всему миру». Следует очень внимательно подходить к тому, что готовит система образования, насколько качественно и насколько синхронизировано с потребностями работодателей, убежден парламентарий.

«У нас в свое время наплодили огромное количество социологов, политологов, политтехнологов, которые не востребованы в экономике. Я ничего не имею против философов, но давайте посмотрим — в таком количестве, в котором выпускает наша система образования тех же философов, есть ли [в них такая] потребность или нет? Давайте проанализируем, как эти люди трудоустраиваются, работают ли они по специальности, — этот вопрос поднимался представителями объединения работодателей», — уточнил депутат.

По его мнению, система образования нуждается в синхронизации и поэтому любые дополнительные механизмы будут положительно влиять на стабилизацию рынка труда.

«Если стране нужны инженеры, значит, надо готовить инженеров. <…> Если нам нужны гуманитарные специалисты — экономисты, юристы, и такая потребность есть, значит, тоже через вот это регулирование надо это делать. А если на рынок труда выпускаются специалисты не по профилю, а потом встают на получение пособия по безработице или начинают работать абсолютно не по профилю, тогда вопрос: а зачем такой специалист? Зачем потрачено время на формирование такого специалиста, на его обучение?» — сказал Нилов.

Также в этой ситуации следовало бы посмотреть, какой процент трудоустройства выпускников разных вузов, например, МГУ, МГИМО, ВШЭ и так далее, продолжил собеседник RTVI.

«Я и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направили в правительство предложение о том, что для того, чтобы работать в частном вузе, в частной клинике, необходимо сначала получить опыт не менее года работы в государственной или муниципальной клинике — учреждении системы здравоохранения», — рассказал он.

При этом депутат отметил, что никаких законов, предлагающих запрещать работать не по специальности, вводить не нужно, потому что «это может вызвать тогда еще более серьезный дисбаланс на рынке труда». «На сегодняшний день это очень жестко», — считает Нилов.