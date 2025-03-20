Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в специнтервью RTVI прокомментировал состоявшиеся 18 марта переговоры президента России Владимира Путина и главой США Дональдом Трампом. В беседе с ведущим Миронов высказал предположение, кто мог бы со стороны Украины сесть за стол возможных в будущем российско-украинских переговоров.

Миронов заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но подчеркнул, что нужны гарантии, понимание, кто будет являться гарантом того, чтобы Украина выполнила свои обязательства. Зеленского политик считает нелегитимным президентом и следовательно нелегитимным представителем страны.

“Дело в том, что они обманывали, обманывают и дальше будут обманывать. И я, может быть, отвлекусь, моя точка зрения: если господин Трамп действительно хочет мирных соглашений, он должен очень внимательно подумать, а нужен ли ему Зеленский как таковой. Потому что в нем сегодня сосредоточен очень большой негатив во всех отношениях, начиная с того, что он нелегитимный верховный главнокомандующий, он нелегитимный президент”, — сказал Миронов.

По мнению лидера СЗРП, при Зеленском легитимным не будет никто, а договоренности не продержатся и месяца.

“Нарушит, специально спровоцирует, и для меня это совершенно очевидно”, — заявил Миронов.

Депутат предположил, что разговор Путина и Трампа 18 марта был таким долгим именно потому, что российский лидер объяснял, какие угрозы исходят от Зеленского.

“Я не берусь сейчас утверждать, кто нас устроит, но в любом случае я абсолютно уверен, что если будут речи идти о подписании каких-то документов, то со стороны Украины должен быть представитель Верховной Рады, которого назначит сама Верховная Рада, не господин Зеленский, а Верховная Рада. Пускай это будет спикер. На самом деле это уже второстепенно. Если это будет представитель Верховной Рады, я думаю, что можно договариваться”, — подытожил Миронов.

За последние дни президент США Дональд Трамп провёл переговоры о прекращении боевых действий между Россией и Украиной сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. После разговора с Трампом Путин поручил Министерству обороны прекратить атаки на энергетические объекты Украины. В ближайшие дни ожидается, что экспертные группы трёх стран проведут очные переговоры в Саудовской Аравии.