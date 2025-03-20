Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Государственной думе Сергей Миронов в специнтервью RTVI рассказал о крупнейшем в мире оборонном заводе, который еще три года назад был гражданским. Также политик затронул тему переговоров Путина и Трампа и объяснил, с кем со стороны Украины Россия может сесть за стол переговоров. Другими темами беседы стали: присвоение Судже звания «Город воинской славы», закон о бездомных животных, способ победить инфляцию, редкоземельные металлы и перспективы «справороссов » на следующих выборах.

О перспективе мирных переговоров с Украиной

Самое главное — мы готовы к мирным переговорам, мы готовы к договоренностям, но нам нужны гарантии. Нам нужно понимать, а, собственно говоря, кто будет являться гарантом того, чтобы Украина в лице нелегитимного Зеленского выполнила свои обязательства в свете переговоров. Дело в том, что они обманывали, обманывают и дальше будут обманывать. И я, может быть, отвлекусь, моя точка зрения: если господин Трамп действительно хочет мирных соглашений, он должен очень внимательно подумать, а нужен ли ему Зеленский как таковой. Потому что в нем сегодня сосредоточен очень большой негатив во всех отношениях, начиная с того, что он нелегитимный верховный главнокомандующий, он нелегитимный президент. И допустим, если даже подписывать какие-то соглашения с Украиной, президент уже сказал, что, наверное, единственный легитимный орган — это Верховная Рада. Думаю, что наш президент в этом прав.

Все-таки ключевое — кто будет гарантом и что будет гарантом. Я уже высказал свою личную точку зрения, что при нынешнем режиме Зеленского, наверное, ничто не будет легитимным и ничто не будет хотя бы долгосрочным даже на протяжении месяца — нарушит, специально спровоцирует, и для меня это совершенно очевидно.

Я думаю, что долгим разговор нашего президента с Трампом был в том числе именно потому, что наш президент объяснял, какие есть угрозы, какие есть опасения. И вероятно, зная нашего президента, он и предлагал каким образом найти пути выхода из этой ситуации. Уж дальше посмотрим, какие будут действия у господина Трампа.

О 30-дневном отказе от ударов по энергоресурсам

Если это начало долгосрочного решения вопроса (а все-таки вопрос демилитаризации и денацификации Украины мы с повестки дня не снимаем, и это абсолютно правильно, потому что а зачем мы тогда начинали специальную военную операцию), здесь мы готовы идти на какие-то начальные условия. Но обратите внимание: договорились, что на 30 дней прекращаются атаки на энергоресурсы. Беспилотники Украины, я надеюсь, не будут бомбить больше наши нефтебазы, но взаимно мы тоже собираемся делать точно так же. Это хороший сигнал и, кстати, очень хорошая проверка. Что-то мне подсказывает, что первый, кто нарушит это соглашение, это будет Украина. Я допускаю это. Дело в том, что там абсолютная недоговороспособность и абсолютная невменяемость, к сожалению, со всеми вытекающими последствиями со стороны господина Зеленского. Я за скобками оставляю всё остальное, но там невменяемость присутствует.

О том, кто мог бы представлять Украину на мирных переговорах

Я не берусь сейчас утверждать, кто нас устроит, но в любом случае я абсолютно уверен, что если будут речи идти о подписании каких-то документов, то со стороны Украины должен быть представитель Верховной Рады, которого назначит сама Верховная Рада, не господин Зеленский, а Верховная Рада. Пускай это будет спикер. На самом деле это уже второстепенно. Если это будет представитель Верховной Рады, я думаю, что можно договариваться.

Об освобождении Суджи и операции «Поток»

Нужно отдать должное и нашим героям, и в том числе тем, кто там оставался. Потому что Суджа, «Поток» это уникальная операция, которая войдет в анналы всей военной науки. Я, кстати, вышел с предложением, чтобы всем участникам, кто шел по этой трубе, присвоили звание Героя России, потому что это было мужество, это было очень тяжело. Шесть суток они шли, задыхаясь, теряя сознание, но тем не менее они не только прошли, они потом, оказавшись в тылу, неожиданно для неонацистов Украины начали боевые действия. И очень успешно их провели, и Суджа была освобождена. Поэтому я считаю, что присвоение звания «Город воинской славы» более чем достойно.

Если мы обратим внимание на города воинской славы времен Великой Отечественной войны, либо это была оборона, либо иногда даже оккупация, а потом освобождение героическое. Именно поэтому такие города и есть. Но я бы здесь акцент, конечно, делал на героизме прежде всего наших солдат, тех 800 наших бойцов, которые прошли по этой трубе.

О том, когда будет рассмотрен законопроект о приравнивании участников курских событий к статусу ветеранов СВО

Он уже внесен, и, более того, мы (Справедливая Россия, — прим.ред.) еще год назад внесли предложение всех участников на приграничье, и Белгородской области, и Брянской, и, естественно, в Курской, приравнять их, чтобы они по статусу были приравнены к ветеранам боевых действий в рамках специальной военной операции. Такой законопроект сейчас внесен по Курской области. Думаю, что в течение марта, наверное, Госдума его рассмотрит.

О санкциях и импортозамещении

28 595 санкций — такого не было никогда в мире. На всякий случай я напомню: вообще-то Россия — член Всемирной торговой организации, между членами которой запрещены какие-либо санкции. А против нашей страны 28 595. Слова президента абсолютно правильны: если потом произойдет какая-то частичная отмена, это будет бонус. Но давайте рассчитывать на себя, впрочем, как мы сейчас и сделали.

Недавний подъем Superjet с нашими двигателями — вот наш «ответ Чемберлену». Потому что двигатели были французские. Практически это был самолет как бы наш, но мы зависели от поставок. То, что теперь будут наши двигатели, российские, — это результат санкций, это результат импортозамещения, очень хороший, действенный, прямо такой яркий: вот в небе летит самолет с нашими двигателями, и полет успешный, всё это хорошо.

Сейчас нужно рассчитывать только сами на себя, и у нас это получается. Я на многих предприятиях был, я был на предприятии, которое до сентября 2022 года занималось только гражданской промышленностью, гражданским производством. Металлургическое предприятие, а сейчас это крупнейший в мире оборонный завод. Перестроились и уникальные вещи делают. На сентябрь 2022 года это одно из предприятий на Урале, это крупный металлургический завод, металлообрабатывающий, если быть точным, но у них даже свой прокат есть, и они занимались только гражданской специализацией. Даже не буду говорить, что они делали. В оборонке они вообще никак не стояли. А когда потребовалось стране — переключились. Они продолжают выпускать всю гражданскую продукцию, они нигде не остановились, но сегодня — я не оговорился — это крупнейший оборонный завод в мире. Прошло буквально два с лишним года — они впереди планеты всей.

Об автомобиле, которым пользуется

[Я езжу] на Aurus. Наш русский автомобиль, кстати, очень такой мощный, комфортный. До этого корейский Genesis. Но мне как пассажиру комфортнее в нашем автомобиле. Вы будете смеяться: просто у двери такая вот ручка, чтобы выходить или садиться. Вот в другом автомобиле мне нужно было либо за подголовник взяться, либо еще за что-то — здесь всё продумано, очень комфортно.

О способе победить инфляцию

Сегодня инфляция 8,5% официальная, но если вы регулярно ходите в магазин за продуктами питания, вы видели, что за последний год продуктовая инфляция имеет двузначную цифру. Я уж не говорю про масло, там 54%, несчастные куриные яйца улетели в заоблачную высоту. И люди это видят и понимают. Мы говорим: послушайте, а что, если бы правительство составило список продуктов питания, которые люди покупают каждый день — молоко, хлеб, мясо, рыба, овощи… Мы делали такой расчет, у нас получается где-то 25-28 продуктов питания, то, что люди покупают каждый день.

И если бы правительство сказало: «Устанавливаем простое правило: на эти продукты питания в любой торговой точке торговая наценка 15% от первой оптовой закупки». Не 100%, не 150%, не 250%, как на некоторые продукты сейчас устанавливаются в торговых сетях наценки. Что нам говорят на это? «Ну, смешные какие — торговые сети уберут эти продукты с полок и будет большой дефицит». Есть пример, 2008 год, когда был кризис, мой коллега из «Единой России» Дмитрий Николаевич Кобылкин, который был на тот момент губернатором Ямала, видя, что происходит, он составил [список] один в один, у него получилось 25 наименований продуктов, он именно приказал: торговая наценка 15%. Торговые сети тут же все эти продукты сняли с полок и сидят. Он их вызывает и говорит: «Ребята, 24 часа: либо продукты возвращаются по моей цене, либо вы все прекращаете работу навсегда на Ямале, все сети я закрываю». Они поняли, что он не шутит, они вернули. Через полгода приходят к нему и говорят: «Дмитрий Николаевич, вы знаете, это, оказывается, выгодно». Дело в том, что да, это не огромная торговая наценка — 15%. Но это то, что люди покупают каждый день. И они по итогу за несколько месяцев поняли, что они в хорошей прибыли, т. е. всё это работает.

О редкоземельных металлах

Не менее 60% редкоземельных металлов и месторождений на Украине находятся уже в субъектах Российской Федерации, т. е. это Донецкая, Луганская и Запорожская области. А вот здесь как раз у американцев есть технологии, они умеют это делать. Давайте сотрудничать. Условно говоря, совсем по-простому: вот наши редкие земли, вот месторождения, ваши технологии — делим пополам. Всё, что добыли, половину нам, половину — вам. Выгодно и хорошо.

О подготовке «Справедливой России» к парламентским выборам 2026 года

Список я возглавлю. Как мы будем строить кампанию, пока открывать рано. Но я ставлю задачу увеличить фракцию. У нас сейчас 28 депутатов, третья по численности фракция из пяти. 28 [депутатов] из 450. Впереди у нас коммунисты, ну и «Единая Россия». Мы увеличим обязательно. И у нас создан штаб, кампанией буду руководить я, начальником штаба [будет] заместитель председателя Госдумы Александр Михайлович Бабаков, мы с ним работаем плотно. И я ставлю реалистические цели.

То, что публикуют данные ФОМаи ВЦИОМ, — не верьте им: у нас, к счастью, совершенно другие показатели. Ну, это всегда так делается, что «вот вы там где-то что-то такое…». Но ведь нас хоронят перед всеми выборами, а мы вот, например, по итогам прошлогодних выборов третье место по количеству мандатов, по количеству депутатов в городских собраниях второе место после «Единой России», опередили КПРФ, ЛДПР, я уж про «Новых людей» не говорю. Нормально всё у нас.

О законопроекте, позволяющем усыплять бездомных животных

Когда обсуждался этот закон у нас на фракции, дискуссия была очень жаркой. И мы решили, что, естественно, нас нет в соавторах этого законопроекта, мы не будем его поддерживать. Многие сказали: «Ну, давайте, раз вот такой накал идет, давайте мы воздержимся, но «за» голосовать не будем.

То, что сейчас отложили, абсолютно правильно. Я понимаю, я же почту получаю. У всех домашние питомцы, все любят кошек, собак, и все возмущены, прямо кричат: «Вы что там, живодеры?», «Как вы можете вообще такой живодерский закон принимать?!» И я вас уверяю, получают это все депутаты любых фракции. Посмотрим, что будет дальше. Но по крайней мере эта машина, которую запустили, сейчас ход немножко сбавляет, и это абсолютно правильно.

Я думаю, что закон должен быть переделан. Мы внесли альтернативу. Начнем с того, что давайте на учет ставить всех домашних питомцев — собака, кошка, любой питомец. Понятно, что они должны быть чипированы [за счет бюджета], чтобы можно было сразу найти и вернуть хозяину.

Обратите внимание, те субъекты федерации, которые выделили деньги на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск, никаких проблем с нападением собак на людей там нету. То есть если мы говорим о здоровье граждан, если мы говорим о нормальном состоянии в гражданском обществе, да, нужно тратить деньги, потому что это в конце концов безопасность, это спокойствие и отсутствие возмущения.