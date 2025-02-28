Группа депутатов Госдумы из разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Пакет документов доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина на фоне участившихся в последнее время случаев нападения безнадзорных собак на людей в населенных пунктах, в том числе со смертельным исходом. Заявляя о необходимости принятия поправок в действующее законодательство, спикер ГД отметил, что «человек, ребенок — высшая ценность, не надо об этом забывать». По словам Володина, Совет Думы может обсудить этот законопроект уже 3 марта.

В пояснительной записке говорится, что целью его разработки является «усиление защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от домашних животных». Законопроект предлагает дополнить существующие нормы, предоставив законодательным органам на уровне регионов России устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать «иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан».

Одна из поправок, предусмотренных законопроектом, расширяет перечень случаев, в которых разрешается умерщвлять бесхозных животных в приютах: после вступления закона в силу эта мера будет распространяться на тех, кто пробыл в приюте дольше установленного местными властями срока и не был пристроен к новым хозяевам.

В законопроекте указано, что умерщвление должно проводиться «специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Авторы поправок подчеркнули, что перечисленные нововведения касаются только животных без владельцев.

Ранее депутаты во главе с Останиной предложили ужесточить и иные законодательные нормы, связанные с животными, — в частности, повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей и ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для граждан, чьи питомцы стали причиной гибели человека. Кроме того, было предложено ввести законодательное понятие «безвозвратного отлова» бродячих собак.