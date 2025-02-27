В Госдуме предложили ввести уголовное наказание вплоть до трех лет тюрьмы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди, а также повысить штрафы за самовыгул до 50 тыс. рублей. Эти меры входят в пакет инициатив депутатской рабочей группы по защите от нападения бездомных собак, передает корреспондент RTVI.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Все предложения рабочей группы направят в Совет Думы.

С идеей ввести для хозяев собак уголовное наказание и ужесточить административное выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он предложил дополнить ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» новым составом — «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными».

По словам Бурматова, за такое нарушение владельцу собаки могут грозить следующие санкции:

ограничение свободы,

принудительные работы,

лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Штрафы тем, кто выпускает собак гулять самостоятельно, Бурматов предложил поднять сразу в 33 раза, до 50 тыс. рублей. Нынешний размер штрафа в 1,5 тыс. рублей он оценил как «слабые нормы ответственности,<…> просто смешные» и «ни о чем».

«Перечисляемые нами сегодня беды — это хаски, это ротвейлеры, это алабаи, то есть это породистые собаки, которые находились у людей в собственности. И владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения вреда он должен нести ответственность», — заявил первый зампред экологического комитета.

Среди других мер участники рабочей группы предложили следующие:

не возвращать отловленных собак на улицы, установив срок их обязательного содержания, а далее либо усыплять, либо продлевать содержание «до бесконечности» — на усмотрение регионов;

штрафовать тех, кто мешает отлову;

установить нормы содержания и разведения собак;

запретить несовершеннолетним выгуливать собак бойцовских пород;

ввести ответственность за подкормку собак в частном порядке.

«Мы не живодеры, но людей любим больше»

Глава депутатской рабочей группы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сказала RTVI, что первостепенной мерой должен стать запрет выпускать отловленных собак обратно на волю.

«После отлова регионы будут обязаны содержать животное не менее 30 дней, можно больше. В Москве — хоть 15 лет, где найдут возможность, у волонтеров, в приюте. Они должны будут делать всё возможное для широкого информирования. Если хозяева найдутся, если кто-то захочет эту собаку забрать к себе — пожалуйста. Норму закона выполнили, не менее 30 дней продержали, затем имеют право на усыпление, умерщвление этой собаки», — разъяснила суть предложения Останина.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев выступил за самый радикальный подход — «утилизировать» отловленную собаку, если в течение определенного срока у нее не появится хозяин.

«Мы все любим собак, мы здесь не живодеры, но людей мы любим больше. Наши города должны быть безопасны для наших граждан, для детишек в первую очередь. <…> Если собака на улице находится «бесхозная», то ее обязательно надо с улицы забрать, дать время, <…> объявится ли хозяин или нет, и ее потом утилизировать. Давайте назовем это так, эвтаназия. Назовите как хотите», — сказал депутат.

Хамзаев отметил, что «бесхозные» животные «размножаются инстинктом», и в результате их популяция на улицах городов бесконтрольно растет.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев также заявил, что все бродячие собаки должны быть отловлены без возможности вернуться к вольному существованию. Однако он считает, что регионы должны сами решать, содержать ли собак в приютах далее, после установленного срока, или умерщвлять.

«Отловленные собаки должны минимум 30 дней содержаться для поиска владельца до принятия решения об умерщвлении, а регионы вправе увеличить этот срок — 45, 50 дней, хоть до пожизненного», — рассудил депутат.

Матвеев предложил ввести переходный период — от трех месяцев до полугода с момента принятия закона, в течение которого отловленных собак нельзя будет ни выпустить, ни умертвить. Это время можно будет использовать для поиска новых хозяев или передачи животных организациям зоозащитников.

Также, по словам Матвеева, для собак в ошейниках, чипированных, оставшихся после смерти хозяина и др., может быть установлен увеличенный минимальный срок на поиск нового владельца.

«Родители вышли — и отстреляли собак»

Участники рабочей группы по защите от нападения бездомных собак предложили в целом ужесточить требования к содержанию и разведению питомцев.

Бурматов счел необходимым регламентировать как деятельность объединений по разведению собак, так и частную деятельность.

«Это тоже сейчас очень серьезная проблема, потому что в том же Ставрополе женщина держала собак не просто так, она их там плодила. То есть она занималась деятельностью по разведению этих животных. Естественно, у нее популяция росла, она ее никак не контролировала», — привел пример зампред думского комитета по экологии.

Хамзаев выразил убеждение, что для тех, кто решил завести собаку, обязательно должны быть правила.

«Помимо того, что в доме может что-то произойти, о безопасности соседей мы тоже должны говорить. В подъезде не только собака живет и хозяин, есть еще люди, дети и многие другие, поэтому здесь вопросов больше», — пояснил член комитета по охране здоровья.

Депутат обратил внимание, что в Каспийске, Махачкале и других городах, где собаки нападали на детей, «родители вышли и отстреляли этих собак». «Они вынужденно это делают, хотя все, каждый из них подвергается уголовной ответственности», — заключил Хамзаев.