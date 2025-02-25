В 2024 году 237 тыс. человек обратились за медицинской помощью по причине укусов собак. По словам представителя Роспотребнадзора, это на 0,9% меньше в сравнении с прошлым годом, сообщает газета «Ведомости».

Три источника издания в Госдуме сообщили, что 11 февраля депутаты на закрытой части заседания обсуждали вопрос об эффективности принятых в 2023 году поправок в закон об ответственном обращении с животными. В частности, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, от партии КПРФ, назвала этот закон «беззубым».

По ее словам, регионы не принимают свои нормативные акты, которые регулировали бы численность бездомных собак. Она отметила, что следует создать рабочую группу для доработки закона.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, выступающий от партии «Единая Россия», заявил, что более 20 регионов приняли региональные законы. Одна они не везде оказались конкретным. Председатель ГД Вячеслав Володин обратился к думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить информацию, озвученную депутатами.

Как отмечают «Ведомости», новости о нападении и агрессии со стороны животных регулярно попадают в средства массовой информации: 10 февраля в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) собаки напали на девочку, 9 февраля животные покусали женщину в Иркутске, 24 января стая псов насмерть загрызла женщину под Новосибирском, 23 февраля то же самое произошло с девятилетней девочкой в Ставрополе, только собаки имели владельца.

«Если бы закон, принятый депутатами Госдумы, действительно работал, то, наверное, подобных историй бы не было», — сказала Останина «Ведомостям».

Она отметила, что попытки регионов ужесточить свои законы в отношении бездомных собак закончились признанием их юридической несостоятельностью.

В июне 2024 года парламент Якутии разрешил усыплять бездомных животных, если они тяжело больны, переносят болезни, проявляют агрессию, а также если их не забрали из приюта в течение месяца. Однако уже 11 октября зоозащитники оспорили местный закон в Верховном суде Якутии — пункт об умерщвлении признали недействующим.

По словам Бурматова, большинство регионов приняли свои законы, призванные обеспечить безопасность людей. На слуху же, как отмечает депутат, находятся одни и те же проблемные субъекты: их около 13.

Как отмечает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, на сегодняшний день мощности для реализации программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) «во много раз» ниже тех, которые требуются. По его словам, субъектам не хватает средств на содержание и стерилизацию всех бездомных собак. При этом не все россияне согласятся увеличивать региональные траты на программу ОСВВ, подчеркивает он.

«Минимальные успехи в работе программы ОСВВ есть у Московской области и еще у нескольких регионов. Программа могла бы быть эффективной, если бы в России удалось стерилизовать всех бездомных собак в течение 1—2 лет», — сказал Фадеев.

В 2024 году в Орловской области бездомные животные напали на 1 149 людей, что на 30% меньше показателя за 2023 год, рассказал изданию представитель местного управления ветеринарии. В регионе таких животных отлавливают и отправляют в приюты.

Представитель управления ветеринарии Республики Адыгея сообщил «Ведомостям», что в 2024 году муниципальным образованиям региона было выделено 26,9 млн рублей, из которых потратили почти 90%. За год отловили 1934 животных без владельцев. В республике работают два частных приюта общей вместимостью до 680 животных. Статистику по нападениям он не привел. Другие регионы не поделились методами борьбы с нападениями собак и статистике укусов.

Как отмечает издание, они направили запросы в Минприроды, комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды об их планах по решению проблемы.