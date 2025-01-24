Прокуратура Новосибирской области 24 января начала проверку после гибели 53-летней жительницы Новосибирска, на которую напала стая чипированных собак. СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность».



Как пишет «Сиб.фм», инцидент произошел накануне около мусорного полигона «Левобережный». Женщину нашли 23 января, на ее теле были обнаружены рваные раны. По данным издания, жертве было 53 года, она жила в Хилокском жилмассиве вместе с гражданским супругом.

В СК отметили, что дело о халатности возбуждено из-за «ненадлежащего исполнения обязанностей» должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. В ведомстве уточнили, что будут выяснять, кто несет ответственность за организацию отлова бродячих собак и допустил их нападение на человека.

В прокуратуре отметили, что начали проверку, в ходе которой «будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер, направленных на отлов бесхозяйных животных».

Как произошло нападение

По данным корреспондента «Сиб.фм», погибшей оказалась женщина русской национальности по имени Татьяна, проживавшая в Хилокском жилом массиве со своим гражданским супругом.

«Он ждал ее на работе, но ее долго не было. Пошел ее встречать и увидел погибшую в крови. Он до сих пор в шоке, не может в себя прийти», — рассказала знакомая Татьяны.

По ее словам, на женщину напали шесть собак. Очевидец, попытавшийся спасти погибшую, рассказал, что нападение произошло около 13 часов.

«Вышел из производственного помещения, смотрю стая собак 6-8-10 примерно. Я услышал, что женщина кричит: “Помогите”. Позвал товарища, мы разогнали собак, завели пострадавшую к нам в помещение, посадили на диван, вызвали скорую помощь, она еще живая была», — сообщил мужчина.

Он также рассказал о том, какие травмы получила погибшая.

«Ушей не было, волосы клочками выдраны, все тело искусанное, одежда разорвана была», — заявил он

Сожитель нашел Татьяну, когда женщина была еще в сознании, однако через несколько минут она потеряла сознание. Смерть наступила до приезда медиков.

Реакция местных жителей

Местные жители также рассказали о том, что на месте гибели женщины постоянно находятся чипированные и бешеные собаки.

«Сейчас ситуация, когда промолчать просто нельзя. Ощущение, что над жителями Хилокского жилмассива ставят эксперименты, чтобы проверить, насколько мы живучие. <…> Жизнь в гетто с каждым днем становится все страшнее, и пока власть пишет хвалебные отчеты про улучшение условий, мы потихоньку умираем… Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей», — написала в соцсети «Вконтакте» администратор группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова.

Женщина также предположила, что ситуация в районе объясняется нежеланием местных властей расселять жильцов домов на улице Малыгина.

«Часть умрут от зловонной свалки, часть ликвидируют иностранные специалисты, кто-то погибнет под колесами фур, ну а кого-то вот загрызут собаки», — пояснила она.

Другая местная жительница, Инна Любимова, рассказала о том, что подала заявление с просьбой решить проблему с отловом бездомных собак в районную администрацию около четырех месяцев назад.

Как пишет «Сиб.фм», корреспондент издания попробовал пройти тем же путем, что и погибшая, которая шла к сожителю из больницы, однако не смог дойти до места, так как наткнулся на стаю голодных собак, которые не пропускают людей.