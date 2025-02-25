В весеннюю сессию Госдумы должен быть принят федеральный закон, наделяющий регионы России правом принимать решения о безвозвратном отлове животных. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она уточнила, что это должно произойти до августа 2025 года.

По ее словам, 27 февраля состоится первое заседание рабочей группы по разработке этого закона с участием депутатов всех фракций, в том числе представителей профильных комитетов — по экологии, а также по региональной политике.

Поручение разработать закон, позволяющий регионам эффективно решать проблемы с бродячими псами, дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила Останина.

«Поводом стала трагедия в Каспийске. А до этого, несколько дней назад, подобная трагедия случилась в Ставропольском крае, где собаки до смерти загрызли девочку. Подобных случаев было уже много. Я каждый раз поднимала этот вопрос — и когда ЧП произошли в Новосибирске и в Хабаровске. Пришла пора поставить юридическую точку в этом вопросе», — заявила глава думского комитета по защите семьи.

На состоявшемся 25 февраля заседании Госдумы депутат Михаил Матвеев сообщил, что за 2024 год в России произошло более 300 тысяч нападений собак на людей, включая инциденты со смертельным исходом.

Во время заседания член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что «та законодательная база, которая есть сегодня, не защищает граждан».

Володин заявил, что в этом направлении следует «навести порядок», поручив этим заняться думскому комитету по защите семьи.

«Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение», — отметил он.

«Ведомости» написали, что в ходе обсуждения эффективности действующего в стране закона об ответственном обращении с животными Останина назвала его «беззубым» и указала на отсутствие в регионах собственных нормативных актов, позволяющих эффективно решать проблемы с бродячими собаками.