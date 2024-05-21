Посол Израиля в России Симона Гальперин назвала «идиотизмом» и «абсурдом» заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который потребовал выдать ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта. Свое мнение Гальперин высказала в специальном интервью RTVI.

«Это такой абсурд и такой идиотизм, что тяжело себе представить», — сказала Симона Гальперин.

Она прокомментировала утверждение прокурора МУС, что Нетаньяху и Галант ответственны за голод в секторе Газа, причем использовали его как «метод ведения войны».

«Израиль каждый день пропускает сотни грузовиков с гуманитарной помощью в Газу», — заявила Гальперин.

По словам дипломата, если кто и виноват в том, что жители голодают, то ХАМАС. «Боевики совершают рейды и грабят грузовики, лишая палестинцев самого необходимого», — утверждает Симона Гальперин.

20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что на основании собранных и изученных ведомством доказательств есть «разумные основания полагать», что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа, в том числе «уморение гражданского населения голодом» и умышленные атаки против гражданского населения, включая «причинение больших страданий или серьезных телесных повреждений».

При этом прокурор также потребовал выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС: главы движения Яхьи Синвара, руководителя политбюро Исмаила Хании и лидера военного крыла группировки Муххамада Дейфа. Хан заявил, что они ответственны за такие преступления, как убийство, захват заложников, изнасилование, пытки и другие. Решения МУС пока не последовало.