Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях. Об этом говорится в заявлении Хана, которое опубликовано на сайте МУС.

Как отмечается в заявлении, Хан обратился в палату предварительного производства МУС. По его словам, на основании собранных и изученных доказательств есть разумные основания полагать, что как Нетаньяху, так и Галант несут уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года».

В числе преступлений, вменяемых Нетаньяху и Галанту, перечислены, среди прочего:

уморение гражданского населения голодом;

умышленное причинение тяжких страданий, серьезного телесного повреждения или вреда здоровью;

умышленное убийство;

умышленные атаки против гражданского населения и другие преступления.

Кроме того, прокурор МУС потребовал выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира военного крыла организации Муххамада Дейфа. Как сказано в заявлении Хана, собранные доказательства дают основания полагать, что все эти люди ответственны за «военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 7 октября 2023 года».

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