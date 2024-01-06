Израильский МИД предписал своим диппредставительствам в разных странах оказать давление на иностранных дипломатов и политиков, чтобы те выступили против поданного ЮАР в Международный суд ООН иска с обвинением Израиля в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию срочной телеграммы.

По данным Axios, телеграмма, которую израильский МИД разослал в четверг, раскрывает план Израиля в преддверии слушаний в Международном суде — оказать международное давление, чтобы суд не издавал постановление, предписывающее приостановить военные действия в Газе.

Согласно телеграмме, копию которой предоставили порталу три представителя Израиля, «решение суда может иметь не только значительные потенциальные последствия в правовом мире, но и практические двусторонние, многосторонние, экономические последствия и последствия для безопасности».

«Мы просим сделать немедленное и однозначное официальное заявление следующего содержания: публично и четко заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сказано в телеграмме.

Израильским посольствам поручено попросить иностранных дипломатов и политиков на самом высоком уровне «публично признать, что Израиль <…> работает над увеличением гуманитарной помощи Газе, а также над минимизацией ущерба гражданским лицам», цитирует Axios текст телеграммы.

Израильским послам поручено добиться соответствующих заявлений до 11 января, когда начнутся слушания в суде. Утверждается также, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен направить письма схожего содержания «десяткам мировых лидеров». МИД Израиля не стал комментировать Axios содержание телеграммы.

Южно-Африканская Республика обратилась в Международный суд ООН, расположенный в Гааге, в конце декабря 2023 года, потребовав признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде. Как сообщал МИД ЮАР, в исковом заявлении «предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, который нарушает свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия и меры, нарушающие эти обязательства».

Иск ЮАР раскритиковали не только в Израиле, где назвали его «абсурдным кровавым наветом Южной Африки», но и в США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что представление ЮАР «несостоятельно, контрпродуктивно и полностью лишено каких-либо фактических оснований» (цитата по Axios).

Позицию ЮАР поддержали такие страны, как Турция и Иордания, которые в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают палестинцев.