Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил американского президента Джо Байдена предотвратить выдачу ордеров на арест израильских чиновников со стороны Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По их словам, в последние недели в Израиле опасаются, что МУС в связи с войной в секторе Газа санкционирует аресты Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви. Израиль пытается предотвратить такой сценарий, работая по дипломатическим каналам, передавал ранее телеканал NBC News.

По словам источников Axios, Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу возможной выдачи ордеров в телефонном разговоре с Байденом в воскресенье, 28 апреля. Пресс-служба Белого дома сообщала, что президент США в ходе беседы подтвердил «непоколебимую приверженность безопасности Израиля», обсудил с израильским премьером переговоры по освобождению заложников и прекращение огня в секторе Газа.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские территории, жертвами которого стали около 1,2 тысячи человек и еще 253 человека были взяты в заложники. По последним данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже почти 35 тыс. палестинцев, ранены более 77 тыс.

В феврале прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция активно расследует преступления, предположительно совершенные в ходе войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. В заявлении, опубликованном в соцсети X, Хан отмечал, что уже неоднократно призывал к соблюдению законов и обычаев войны, но так и не увидел «каких-либо заметных изменений в поведении Израиля». Хан пообещал, что нарушители закона будут привлечены к ответственности.

По данным Axios, американские чиновники не знают точно, собирается ли МУС выдавать ордера на арест, но отметили, что на офис прокурора оказывается давление со стороны НПО и нескольких государств-членов МУС, которые добиваются выдачи ордеров.

Нетаньяху 26 апреля написал в соцсети X, что под его руководством Израиль «никогда не примет никаких попыток МУС подорвать его неотъемлемое право на самооборону». Он также предупреждал, что решения МУС не повлияют на действия Израиля, но создадут «опасный прецедент».

В Белом доме заявляют, что не поддерживают расследование МУС в отношении Израиля, настаивая, что у инстанции нет такой юрисдикции.

«Как мы много раз публично заявляли, МУС не обладает юрисдикцией в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование», — заявил Axios представитель Совета национальной безопасности Белого дома, который отказался комментировать содержание разговора Нетаньяху с Байденом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Белого дома абсурдными, усмотрев в них «свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов».

«Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства; с третьей — американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Согласно другой публикации Axios, демократы и республиканцы в Конгрессе предупредили МУС, что возможная выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников будет встречена ответными мерами со стороны США. По словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканца Майкла Маккола, уже разрабатывается законопроект о санкциях против чиновников МУС, причастных к расследованию в отношении США и их союзников.

«Драматический шаг». Эксперт — о возможном аресте руководства Израиля по ордеру МУС

Израиль неоднократно подвергался критике в связи с военными действиями в секторе Газа. В конце декабря 2023 года Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН, потребовав признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде. Позицию ЮАР поддержали такие страны, как Турция и Иордания, которые в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают палестинцев.

В Израиле иск ЮАР назвали «абсурдным кровавым наветом Южной Африки». Axios сообщал, что израильский МИД предписал своим диппредставительствам в разных странах оказать давление на иностранных дипломатов и политиков, чтобы те выступили против поданного ЮАР иска.