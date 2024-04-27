Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест руководства Израиля существенно повлияет на способность государства продолжать боевые действия в секторе Газа, а также приведет к дипломатическому конфликту с США. Такое мнение в беседе с RTVI высказал председатель комиссий по связям со странами постсоветского пространства и по иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле Алексей Коваленко.

Днем 27 апреля британская газета The Times сообщила, что МУС готов выдать ордера на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, начальника Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви, а также на нескольких сотрудников израильских служб безопасности. По информации издания, это может произойти уже на следующей неделе. Выдача ордеров будет означать, что появление Нетаньяху и других израильских руководителей на территории стран-членов МУС приведет к их немедленному аресту.

По мнению Коваленко, действия МУС в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и нескольких высокопоставленных израильских чиновников нанесут серьезный ущерб международной политике государства. Кроме того, это приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Израилем и США, «вплоть до дипломатического конфликта», считает эксперт.

«Израиль опасается, что такой беспрецедентный и драматический шаг Гаагского трибунала не может быть осуществлен без явной поддержки со стороны администрации Байдена (президент США Джо Байден — прим. ред.) и является прямым давлением на правительство Нетаньяху», — заметил Коваленко.

По его мнению, опасения израильского премьера неслучайны и основаны на том, что главный прокурор по международному уголовному праву Карим Хасан Ахмед Хан был избран на свою должность три года назад «при непосредственной помощи и покровительстве США».

Почти сразу после вступления в должность он прекратил несколько расследований, которые очень беспокоили американцев. Среди них — расследование о секретных камерах для содержания заключенных в Европе, связанных с Афганистаном, а также о возможных военных преступлениях, совершенных Вашингтоном в Афганистане.

Коваленко полагает, что Иерусалим учтет эти данные, усилит дипломатическое давление и начнет информационную кампанию, которая будет направлена на предотвращение решения МУС.

Реакция властей Израиля и Ливана

На публикацию The Times о возможной выдаче международным уголовным судом ордера на арест израильских властей отреагировал Нетаньяху. Он отметил, что такое решение можетсоздать «опасный» прецедент, который будет угрожать руководителям демократических стран, «которые борются с диким терроризмом и бессмысленной агрессией».

«Под моим руководством Израиль никогда не допустит никаких попыток МУС подорвать его неотъемлемое право на самооборону», — написал он на своей странице в Х и добавил, что его государство «не склонится перед этим».

Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, как и многие другие государства в мире. Среди них также США, Россия, Китай, Индия, Иран, Украина. При этом всего в мире Римский статут МУС подписали 124 страны.

Правительство Ливана в свою очередь проголосовало за признание юрисдикции МУС, пишет Reuters. Бейрут обвинил Иерусалим в совершении военных преступлений, нарушении международных прав и своего суверенитета. В частности, речь идет о боях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с группировкой «Хезболлы» на южной границе Ливана в октябре 2023 года, отмечает агентство.

Американский новостной веб-сайт Axios 21 апреля сообщал, что США впервые задумались о введении санкций в отношении подразделения ЦАХАЛ — батальона «Нетцах Иегуда». По мнению источников портала, ограничения будут применяться из-за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, которую заняла израильская армия.