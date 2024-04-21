США намерены впервые ввести санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — батальона «Нетцах Иегуда», пишет Axios со ссылкой на американские источники, знакомые с вопросом. По их словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о принятии ограничений «в течение нескольких дней».

Как объяснили источники, санкции против «Нетцах Иегуды» будут применены за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, которую заняла израильская армия. Речь идет об инцидентах, которые произошли до нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, уточнил один из собеседников Axios.

После введения ограничений батальон и его военнослужащие не смогут получать какую-либо американскую помощь, включая обучение. Источник добавил, что проверки проводились и в отношении других подразделений ЦАХАЛа и полиции, но к ним санкции применяться не будут — им просто предписали устранить выявленные нарушения.

На возможное введение санкций отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На своей странице в Х (экс-Twitter) он написал, что принятие таких мер, пока ЦАХАЛ сражается с ХАМАСом, — это «верх абсурда и моральное падение». Политик добавил, что его правительство будет «действовать всеми средствами против этих шагов».

Батальон «Нецах Иегуда» — спецподразделение ультраортодоксов, в нем служат только мужчины. Axios пишет, что туда активно вступают молодые приверженцы правых взглядов, которых не брали в другие подразделения ЦАХАЛа.

Расследование против батальона «Нецах Иегуда» началось еще в конце 2022 года. Тогда солдат обвинили в нескольких инцидентах, связанных с насилием над мирными палестинскими жителями, включая гибель американца палестинского происхождения Омара Ассада в январе 2022 года.

Ассад был арестован бойцами батальона ночью на КПП в деревне на Западном берегу Иордана, где жил. Мужчина отказался пройти досмотр. Его заковали в наручники, заткнули рот кляпом и оставили на холоде. Через несколько часов Ассада нашли мертвым.

В январе 2023 года батальон «Нецах Иегуда» перевели с Западного берега на Голанские высоты. Газета Haaretz тогда писала, что это решение было принято из-за многочисленных случаев насилия над мирными палестинцами со стороны солдат.