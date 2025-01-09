Украина никогда не станет членом Европейского союза и Североатлантического альянса, так как на ее территории претендуют западные страны. Такое мнение в разговоре Инфо24 высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Украина не сможет занять место Венгрии в ЕС и НАТО. Это весьма абсурдная идея, которая демонстрирует, что украинское руководство находится в искаженном состоянии сознания», — отметил эксперт.

По словам Перенджиева, в Киеве не понимают, что если бы Украину хотели принять в Евросоюз и НАТО, то уже давно бы приняли.

«Вспомним, как быстро приняли Черногорию, Польшу, Чехию, Словакию и ту же Венгрию, а Украину до сих пор кормят обещаниями», — отметил он.

Политолог также пояснил, что Запад «намеренно развязал конфликт на Украине, чтобы добиться развала страны и перехода ее территорий под контроль других государств».

«На Западе лукавят, когда говорят о принятии Украины в Евросоюз и НАТО. Украину как государство, как субъект международного права не собираются туда включать. Они хотят завладеть украинской территорией, которая войдет в состав стран, являющихся членами ЕС и НАТО. Большая часть Украины достанется США, а остальное заберут себе Польша и другие европейские страны», — считает Перенджиев.

По его мнению, останется«маленький кусочек под названием Украина», но даже он не войдет в ЕС и альянс.

Министерство иностранных дел Украины ранее заявило, что Киев готов занять место Будапешта в Евросоюзе и НАТО, если Венгрия решит покинуть эти объединения ради членства в СНГ или ОДКБ. В письме украинского ведомства говорится, что Венгрия препятствует доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других союзников.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны, включая Россию и Запад, всегда сходились во мнении невозможности членства Украины НАТО. По его словам, действующий президент США Джо Байден нарушил договоренность о невступлении Киева в альянс.

Британский дипломат Ян Прауд также ранее говорил, что будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог должен сделать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. По его словам, членство Киева в ЕС также несет много потенциальных проблем — вплоть до разрушения организации в принципе.