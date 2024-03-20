Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый в ночь с 18 на 19 марта устроил дебош в ресторане Новосибирска, пишет «Абзац» со ссылкой на сотрудников заведения.
«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали собеседники издания.
По данным «Абзаца», Кологривый подошел к сотруднице ресторана, которая уже закрыла смену, «лег к ней на колени и стал склонять к близости».
«После того, как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу», — пишет издание.
Кроме того, как рассказали «Абзацу» очевидцы, актер стал заламывать руки официантке и совершать действия интимного характера.
«Ни Кологривый, ни его директор связываться с руководством ресторана не стали, никаких извинений не последовало. Делом занимается полиция», — отмечает издание.
16 марта NGS.ru писало, что Кологривый после фан-встречи с новосибирцами негативно высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием. Актер заявил, что вынужден «покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению».
«Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают», — высказался он.
Позже в Корпорации развития Новосибирской области изданию сказали, что ситуация уже улажена.
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- В январе в интервью блогеру Эльдару Джарахову актер раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич.
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