Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый в ночь с 18 на 19 марта устроил дебош в ресторане Новосибирска, пишет «Абзац» со ссылкой на сотрудников заведения.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали собеседники издания.

По данным «Абзаца», Кологривый подошел к сотруднице ресторана, которая уже закрыла смену, «лег к ней на колени и стал склонять к близости».

«После того, как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу», — пишет издание.

Кроме того, как рассказали «Абзацу» очевидцы, актер стал заламывать руки официантке и совершать действия интимного характера.

«Ни Кологривый, ни его директор связываться с руководством ресторана не стали, никаких извинений не последовало. Делом занимается полиция», — отмечает издание.

16 марта NGS.ru писало, что Кологривый после фан-встречи с новосибирцами негативно высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием. Актер заявил, что вынужден «покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению».

«Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают», — высказался он.

Позже в Корпорации развития Новосибирской области изданию сказали, что ситуация уже улажена.