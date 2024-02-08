Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил золотую медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в ОАЭ, хотя сам в них не участвовал. Как рассказал в своем телеграм-канале председатель чеченского парламента Магомед Даудов, Кадыров-младший поддерживал команду «Ахмат» специального полка полиции МВД по республике, занявшую первое место на конкурсе.

Даудов сопроводил свою публикацию видео с церемонии награждения победителей, где видно как сын главы Чечни первым из представляющей Россию команды «Ахмат» поднимается на площадку и организаторы соревнований вешают ему на шею медаль.

До этого на счету 16-летнего Кадырова-младшего числилось девять наград. В ноябре 2023 года ему вручили орден «Трудовой Доблести России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Помимо этого Кадырову-младшему ранее уже вручили шесть орденов, среди которых орден парламента Чечни и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также медаль «Герой Чеченской Республики».

В начале ноября 2023 года Адама Кадырова назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Помимо этого в конце ноября Кадырову-младшему доверили кураторство чеченского батальона имени шейха Мансура. Это новое подразделение, основанное месяцем ранее, вошло в состав Минобороны России. В декабре сын руководителя Чечни стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

В августе на избиение Адамом Кадыровым пожаловался студент Никита Журавель, который попал в СИЗО Грозного после сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде. Позже видео с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, отметив, что гордится поступком своего сына. Кадырову-младшему на тот момент еще не исполнилось 16 лет, поэтому дело об избиении возбуждать отказались.