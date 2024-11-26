Администрация президента (АП) России работает над реформой ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов, сообщает «Коммерсантъ». В них появится больше социологически измеряемых параметров, пояснили источники газеты, знакомые с ходом этой работы.

Издание отмечает, что сейчас по ряду KPI главы регионов отчитываются цифрами статистики, в то время как в АП хотели бы знать, как изменения оценивают сами жители России.

Собеседники «Ъ» предполагают, что обновленный KPI будет зафиксирован указом президента. Последний раз ключевые показатели эффективности губернаторов обновлялись в 2021 году — тогда было зафиксировано 20 параметров, по которым должны оцениваться главы регионов.

В настоящее время социологическим образом измеряется только один параметр — доверие к власти. По данным издания, динамика этого показателя играет важную роль при принятии решения о пролонгации полномочий губернатора или о его отставке. За этот параметр отвечает сама администрация президента — подсчеты производятся на основе закрытых опросов фонда «Общественное мнение» и других соцслужб, а также замерах Федеральной службы охраны (ФСО), утверждает «Коммерсантъ».

Близкий к АП источник издания добавил, что реформа KPI связана с поручениями президента, которые тот дал в ходе февральского послания Федеральному посланию. Тогда Владимир Путин подчеркивал, что главный результат работы должен измеряться «не тоннами, километрами и суммой потраченных денег», а оценкой людей и тем, «как меняется к лучшему их жизнь».

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что губернаторы — избираемые политики, которые работают с гражданами, а значит в их случае оценочные социологические показатели оправданы.

«Например, когда решается, баллотироваться ли губернатору на новый срок, цифры могут быть хорошими, а восприятие — не очень. И при принятии таких решений это надо учитывать», — поясняет эксперт.

Он напомнил, что в 2018 году во Владимирской области избиратели голосовали за технического кандидата — выдвиженца ЛДПР Владимира Сипягина, чтобы не поддерживать губернатора Светлану Орлову. При этом со статистикой у действующего главы региона все было хорошо.