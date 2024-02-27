Российские ученые прорабатывают вопрос о возможности создания фотонного компьютера. Об этом рассказал и.о. замдиректора по науке Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) Юрий Костюкевич, выступая перед его сотрудниками. По его словам, такое задание было получено от администрации президента.

«Уже около примерно месяца по поручению администрации президента мы работаем по созданию фотонного компьютера в России. Там огромнейший запрос на математику… Есть вопросы — какие математические алгоритмы могут быть ускорены, и не могут быть ускорены по разным причинам. Конкретная задача очень активно обсуждается и в Академии и в администрации президента, потому что наша страна считает, что раз уж мы полностью проиграли в микроэлектронике — все понимают что 90 нанометров у нас есть и больше не будет в обозримом будущем— поэтому люди думают сделать ставку на фотонику, потому что фотонику как раз можно реализовать на технологическом процессе 90 нм, и к ИППИ очень большой запрос», — пояснил он.

Отвечая на вопросы сотрудников, Костюкевич объяснил, чем такой компьютер отличается от квантового. «Фотонный компьютер — это вычислительное устройство на лазерах. Специальная оптическая система, которая позволяет на себя принимать некоторое количество лазерных лучей и дальше специальные логические элементы могут выполнять ряд логических операций, которые реализованы на электронной элементной базе теми же транзисторами, только светом,— пояснил ученый. — У них есть некоторые преимущества, в первую очередь это конечно энергопотребление, и куча недостатков — они требуют большую обвязку, они пока большие, сложные и логика там не двоичная, а троичная».

По словам и.о. замдиректора в настоящее время вопрос с фотонным компьютером прорабатывается четырьмя сотрудниками ИППИ РАН, есть несколько крупных частных компаний, готовых вложиться в разработку фотонных компьютеров. «Мы пока находимся в стадии желания понять, насколько все это реальная вещь, а не очередная авантюра», — добавил Костюкевич.

И.о. замдиректора по науке рассказал о задании на разработку фотонного компьютера на конференции сотрудников ИППИ, созванной из-за конфликта ученых с новым руководством института. На собрании сотрудники изложили свои претензии, попросили Минобрнауки назначить новое временное руководство института и провести выборы директора в кратчайшие сроки.