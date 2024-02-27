Коллектив Института проблем передачи информации РАН обратился в Минобрнауки с просьбой признать директора ИППИ и его замов несоответствующими должности. На конференции, состоявшейся на фоне конфликта с дирекцией, ученые попросили министерство назначить новое временное руководство института и провести выборы директора в кратчайшие сроки, сообщил корреспондент RTVI, побывавший на мероприятии.

Коллектив Института проблем передачи информации РАН обратился к Минобрнауки с просьбой сменить руководство института на фоне продолжающегося несколько месяцев конфликта между учеными и новой дирекцией.

На состоявшемся 5 февраля ученом совете института ученые большинством голосов признали неудовлетворительной работу новой дирекции под руководством Максима Федорова, назначенного и. о. директора в августе 2023 года, высказав ему ряд претензий, связанных с утечкой научных кадров, монополизированием управления финансами, излишней бюрократией и контролем за рабочим временем ученых. Тогда же в связи со сложившейся ситуацией ученый совет назначил на 26 февраля конференцию трудового коллектива института.

На прошедшей конференции в адрес руководства в основном прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства, без уведомления об этом ученого совета.

Отвечал на выдвинутые обвинения замдиректора ИППИ РАН Юрий Костюкевич. По информации RTVI, директор Максим Федоров находится на больничном. Костюкевич назвал бредом мнение сотрудников о том, что институт планируется превратить в военную «шарашку». «Но да, при текущей дирекции, если вы нас, конечно, не свалите, институт будет разворачиваться немножко, на «пи пополам», в сторону «приклада». Потому что ситуация в стране изменилась, страна воюет, извините», — сообщил замдиректора.

При этом он признал, что увольнения отдельных сотрудников — результат целенаправленных действий дирекции. «По поводу выдавливания несогласных. Конфликт не тушится, он разгорается. Поэтому как вы, я имею в виду некоторых активных деятелей, пользуетесь тг-каналами, сайтами, выкладываете переписку внутреннюю корпоративную, пишете разным журналистам, чтобы создавать информационную волну вокруг института, так и дирекция защищается. Вы боретесь своими методами, дирекция борется своими. А что тут удивительного? Мне кажется, это разумно… У дирекции есть инструменты проверки соответствия выполнения трудовой дисциплины данным человеком — это абсолютно законно», — сказал Костюкевич, упомянув о финансовых претензиях, предъявленных одному из сотрудников накануне его увольнения.

В итоге 32 голосами за, 1 против и при двух воздержавшихся конференция согласилась признать деятельность дирекции неудовлетворительной и попросила президиум РАН создать комиссию по ее оценке. Ученые просят Минобрнауки признать и. о. директора и его замов не соответствующими занимаемым должностям и назначить новое временное руководство. Также ученые просят министерство назначить выборы директора в ближайшие сроки и намерены уведомить о ситуации администрацию президента.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ начался летом 2023 года. 17 июля Минобрнауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. За последующий после отставки месяц министерство успело представить коллективу нового и. о. Максима Федорова, отозвать решение об увольнении Соболевского, снова его уволить и назначить вместо него Федорова. В опубликованном изданием «T-invariant» интервью ректор «Сколтеха», бывший директор ИППИ РАН Александр Кулешов признался, что принимал участие в решении о смене руководства института.