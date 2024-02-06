На ученом совете в Институте проблем передачи информации РАН 14 из 24 присутствовавших членов оценили как неудовлетворительную работу нового директора Максима Федорова, назначенного в августе 2023 года. В частности, ему поставили в вину незаконное перекраивание устава института, излишний контроль, утечку мозгов и даже сердечные приступы у сотрудников. С записью заседания ознакомился корреспондент RTVI.

В Институте проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) состоялся ученый совет, на котором исполняющий обязанности директора Максим Федоров представил отчет о своей работе. По итогам голосования 6 членов ученого совета оценили работу директора удовлетворительно, 14 — неудовлетворительно, 4 не голосовали.

На заседании Федоров рассказал про проведенный аудит кадровой и финансовой документации института, приведение в порядок нормативных документов по охране труда, ГО и ЧС, оценку рабочих мест, проведенные встречи с сотрудниками института и Минобрнауки, «бронирование » сотрудников от службы в рядах ВС. Директор сообщил о получении дополнительного финансирования от министерства, о подаче трех заявок на молодежные лаборатории (положительная рецензия получена на одну), на один грант-стомиллионник, о работе по созданию позитивного образа института а также призвал приносить в институт новые гранты и контракты.

Несколько сотрудников института выступили с критическими замечаниями по поводу первых пяти месяцев работы новой дирекции.

Так, биоинформатик Михаил Гельфанд высказался против новых инициатив, в том числе скрупулезного учета рабочего времени ученых, характерных, по его словам, не для академического института, а для «почтового ящика»:

«Математик, который сидит дома и доказывает теоремы, по-видимому должен теперь перечислять леммы и сколько времени над ними работал. По-моему, это существенное отступление от традиций института».

Гельфанд напомнил, что бывший директор ИППИ Александр Кулешов как-то говорил: «Если ученый знает, что такое счет-фактура, то мы в администрации плохо работаем». «Мне кажется — этот принцип, работавший при всех директорах, которых я успел застать, начинает нарушаться. Инструкция по составлению документации занимает 99 страниц, интересно, смог ли кто-нибудь из членов ученого совета или руководителей подразделений ее прочитать до конца», — отметил ученый.

Гельфанда насторожило четырехкратное упоминание в отчете директора выражения «уголовное преследование» и несколько раз — слова «недобросовестный». Наконец, он упрекнул Федорова в нарушении данного им самим обещания не нарушать принцип «не сломано — не чини» и советоваться с ученым советом при существенных нововведениях, в том числе кадровых.

Некоторые сотрудники связывают спорные нововведения и проверки в институте с новым замдиректора по общим вопросам Сергеем Чикиревым, до недавнего времени работавшего юристом в московском обкоме КПРФ и не имеющего научного бекграунда.

Михаил Цфасман, руководитель лаборатории алгебры и теории чисел, пожаловался на обилие нечитаемых документов в делопроизводстве и резком замедлении всех административных процессов. «Или если сказать коротко, полный административный бардак, — пояснил математик. — В административных службах присутствует необыкновенная нервозность и большая текучесть кадров. К нам пришли и ушли 2 секретаря директора, уволена начальница отдела кадров, мне известно про по меньшей мере 2 сердечных приступа у сотрудников, думаю, что мне известно не все».

Ученый также посетовал на то, что в институте началась утечка научных кадров — в математическом отделе за 2023 год ушли 17 сотрудников, взяли на работу — четверых, и ни одного за последние месяцы, в том числе из-за репутационного ущерба, который понес институт летом после назначения нового руководства.

«Я его чувствую при моих попытках привлечь талантливую молодежь. Стандартный ответ — у вас там происходит что-то непонятное, когда все образуется и будет нормальная дирекция, будем на эту тему думать», — заявил Цфасман, упрекнув дирекцию в неумении привлечь достаточное количество финансов и правильно их распределить, из-за чего институт впервые не уложился в требования майских указов президента.

«Вопреки тому, что в самом начале было сказано, что и.о. не будет трогать никаких фундаментальных основ деятельности института, была предпринята попытка изменить устав в обход ученого совета. Вы знаете о скандале по этому поводу, возникшем на ученом совете», — добавил Цфасман. Он напомнил, что в отношении заведующего лабораторией и члена Ученого совета Дмитрия Николаева, инициировавшего тот совет, была начата проверка, после чего от него было разослано «покаянное письмо». По информации RTVI, Николаев уволился 5 февраля.

«Мне кажется очень тревожной ситуация, когда дирекция монополизирует управление финансами, в том числе, связанными с договорами и грантами, которые получают люди, и фактически руководитель гранта оказывается несущим ответственность, при этом лишенным прав, теряет возможность управлять выполнением проекта, распределяя надбавки, как ему хочется», — отметил один из членов ученого совета.

В связи со сложившейся ситуацией ученый совет принял решение провести конференцию трудового коллектива института в конце февраля.

«Это совершенно экстраординарная история. Традиция отчета директора на февральском заседании заведена несколько лет назад, но по докладам директора всегда принималось решение — принять отчет к сведению и точка», — сказал один из членов ученого совета RTVI.

«Я не даю комментариев на эту тему, это внутреннее дело», — сказал Федоров RTVI.

Конфликт вокруг назначения нового директора Института проблем передачи информации начался летом 2023 года. 17 июля Минобрнауки известило и.о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. За последующий после отставки месяц министерство успело представить коллективу нового и.о. Максима Федорова, отозвать решение об увольнении Соболевского, снова его уволить и назначить вместо него Федорова. В опубликованном изданием «T-invariant» интервью ректор «Сколтеха», бывший директор ИППИ РАН Александр Кулешов признался, что принимал участие в решении об отстранении Соболевского.