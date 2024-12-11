Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову* по делу о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уголовное дело в отношении Чириковой* было возбуждено в июле, она объявлена в международный розыск. По версии Следственного комитета, активистка разместила в публичном доступе видеоролик, «в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

В отношении Чириковой* также расследуются уголовные дела об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), пропаганде терроризма и призывах к нему в интернете (ч. 2 ст. 205.2), содействии финансированию терроризма (ч. 4 ст. 205.1). В апреле Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал Чирикову* по этим делам.

В январе Минюст признал экоактивистку иноагентом, Росфинмониторинг позжне внес ее в перечень экстремистов и террористов. В конце ноября связанный с Чириковой проект Activatica сообщал о проведении обысков у родителей Чириковой*, которые, как утверждается, проходят свидетелями по делам против активистки о фейках про армию и терроризме.