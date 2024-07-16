На активистку Евгению Чирикову* завели уголовное о распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета (СК). Ее объявили в федеральный розыск.

По информации СК, активистка на одном из видеохостингов в открытом доступе разместила видеоролик, «в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Кроме того, в СК уточнили, что в отношении активистки также расследуются уголовные дела об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), пропаганде терроризма и призывах к нему в интернете (ч. 2 ст. 205.2), содействии финансированию терроризма (ч. 4 ст. 205.1).

В конце апреля суд заочно арестовал Чирикову*, а также шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова*, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова* и политика Ивана Тютрина* по делу о создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК). Все четверо входят в совет «Форума свободной России»**, основанный в Литве в 2016 году. После начала боевых действий на Украине на форуме в Вильнюсе проводили антивоенные конференции.

В феврале 2023 года российская Генпрокуратура признала «Форум свободной России»** «нежелательной организацией». Ведомство объяснило это решение тем, что организация «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Евгения Чирикова* была лидером движения в защиту Химкинского леса, а также движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»). В 2015 году она переехала из России в Эстонию.

В январе этого года Минюст России признал Чирикову* иноагентом, а в феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** признана нежелательной в России и запрещена