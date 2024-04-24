Сыктывкарский городской суд заочно арестовал шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова*, а также экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова* по делу о создании «террористического сообщества» (ч. 1 ст. 205.4 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По этому же делу заочно арестованы сооснователь «Форума свободной России»** Иван Тютрин* и экоактивистка Евгения Чирикова*. Все четверо входят в совет «Форума свободной России»**.

Помимо создания «террористического сообщества», фигурантам вменяют руководство им, а также финансирование и публичное оправдание террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК). В суде отметили, что уголовное дело заведено по по материалам регионального управления ФСБ.

«Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок содержания под стражей обвиняемым исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства — с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе суда.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Чирикову* и Тютрина* в перечень экстремистов и террористов. Спустя несколько дней в него попал политик Геннадий Гудков*. В разговоре с изданием Sota* экс-депутат Госдумы предположил, что он был включен в этот список после заочного ареста и объявления в розыск сына — также бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Хорошевский районный суд Москвы 27 февраля заочно арестовал Дмитрия Гудкова*. Экс-парламентария обвинили в распространении ложной информации о российских Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Поводом для преследования стал размещенный на YouTube видеоролик, в котором Гудков* критиковал действия российской армии на Украине. В декабре 2023 года МВД объявило оппозиционера в федеральный розыск.

Геннадий и Дмитрий Гудковы* уехали из России еще до начала боевых действий на Украине — в 2019 и 2021 годах соответственно. Оба были признаны Минюстом России иностранными агентами — одной из причин стала поддержка Украины.

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга Гарри Каспарова*. В качестве шахматиста он получил титулы международного гроссмейстера, мастера спорта СССР, чемпиона СССР и России, а также 11 призов лучшему шахматисту года. О завершении карьеры он объявил в 2005 году.

Политикой Каспаров* занялся в 1990-е годы. Он поддерживал оппозиционные движения, а в начале 2000-х годов участвовал в создании коалиции «Другая Россия», которая выступала за смену политического режима. В 2013 году Каспаров* уехал из России.

После начала боевых действий на Украине гроссмейстер выступил в поддержку Киева. Минюст внес Каспарова* в реестр иноагентов в мае 2022 года. Ведомство указало, что шахматист получал финансирование из Украины и от американской организации Human Rights Foundation**. По данным ведомства, средства шли на политическую деятельность.

В декабре 2023 года МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях Каспарова* и сооснователя «Форума свободной России»** Ивана Тютрина*, которые проводили сбор средств для граждан России и Белоруссии, участвующих в боях на стороне ВСУ. Мероприятие проходило в ноябре 2023 года в Вильнюсе при участии «Форума свободной России»**. За организацию аукциона Каспарову* и Тютрину* в России грозит до пяти лет лишения свободы.

«Форум свободной России»** был основан Каспаровым* и Тютриным* в Литве в 2016 году. После начала российской военной операции форум проводил в Вильнюсе антивоенные конференции. В феврале 2023 года российская Генпрокуратура признала его «нежелательной организацией» и объяснила такое решение тем, что форум «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**решением Генпрокуратуры России деятельность организации признана нежелательной на территории страны