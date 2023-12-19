МВД нашло признаки преступления в действиях шахматиста Гарри Каспарова* и сооснователя «Форума свободной России»** Ивана Тютрина* в связи с проведением аукциона по сбору средств для граждан России и Беларуси, участвующих на стороне ВСУ в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в ответе ведомства, который разместил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

В документе отмечается, что главное управление МВД по Москве провело проверку, по результатам которой в действиях Каспарова* и Тютрина* усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 284.1.2 УК (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В МВД добавили, что материалы проверки направлены в ГСУ СК по Москве «для принятия решения в соответствии с действующим законодательством».

«Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских.

Аукцион, организованный «Форумом свободной России» и Action4.life, был проведен в Вильнюсе 9 ноября. В анонсе мероприятия говорилось, что вырученные средства будут направлены в пользу «российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины». На аукционе выставлялись «артефакты» боевых действий, предметы, «предоставленные добровольческими батальонами», работы украинских и российских художников, а также «специальные лоты» от Каспарова*.

В соцсетях Тютрина* отмечается, что по итогам аукциона на собранные средства российским и белорусским батальонам в составе ВСУ передали автомобиль, системы Starlink, технику и зимнее обмундирование.

Под названием «Форум свободной России» в Вильнюсе с 2016 года проходят собрания российской оппозиции. Организаторами мероприятий выступают шахматист и российский оппозиционер Гарри Каспаров* и бывший исполнительный директор движения «Солидарность» Иван Тютрин*. После начала военной операции на Украине форум проводил в Вильнюсе антивоенные конференции. В начале 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность «Форума свободной России» нежелательной на территории страны.

Минюст России включил Каспарова* в реестр иноагентов в мае 2022 года, Тютрина* — в декабре того же года.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**решением Генпрокуратуры России деятельность организации признана нежелательной на территории страны