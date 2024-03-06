Росфинмониторинг включил шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова* в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства на счетах граждан, признанных экстремистами и террористами.

Гарри Каспаров — российский шахматист и политик. В качестве шахматиста он получил титулы международного гроссмейстера, мастера спорта СССР, чемпиона СССР и России, а также 11 призов лучшему шахматисту года.

Каспаров* занялся политикой в 1990-е годы. В частности, он участвовал в создании Демократической партии России (ДПР). Позже он был председателем Объединенного гражданского фронта. Гроссмейстер также выступал одним из основателей движения «Солидарность», а в начале 2000-х годов участвовал в создании коалиции «Другая Россия», которая выступала за смену политического режима.

В 2005 году Каспаров* объявил о завершении шахматной карьеры и полноценно посвятил себя политике, поддерживая оппозиционные движения. В 2013 году он уехал из России.

После начала боевых действий на Украине гроссмейстер выступил в поддержку Киева. Минюст внес Каспарова* в реестр иноагентов в мае 2022 года. Ведомство указало, что шахматист получал финансирование из Украины и от американской организации Human Rights Foundation**. По данным Минюста, средства шли на политическую деятельность.

В декабре 2023 года МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях Каспарова* и сооснователя «Форума свободной России»** Ивана Тютрина*, которые проводили сбор средств для граждан России и Белоруссии, участвующих в боях на стороне ВСУ. Мероприятие проходило в ноябре 2023 года в Вильнюсе при участии «Форума свободной России»**. За организацию аукциона Каспарову* и Тютрину* в России грозит до пяти лет лишения свободы.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**решением Генпрокуратуры России деятельность организации признана нежелательной на территории страны