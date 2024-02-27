Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*. Его данные появились в обновленном списке службы.

В разговоре с изданием Sota* Геннадий Гудков* предположил, что его могли внести в список экстремистов и террористов после заочного ареста и объявления в розыск сына — политика и также бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

«Я не замечал, чтобы последние 67 лет я занимался террором, это не мой метод <…>. Почему меня объявили террористом? Наверное, потому что я отец политика, объявленного в международный розыск и заочно арестованного за “фейки” об армии», — приводит слова Гудкова* издание.

Хорошевский районный суд Москвы 27 февраля заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова*, обвиняемого в распространении ложной информации о российских Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал размещенный на YouTube видеоролик, в котором Гудков* критиковал действия российской армии на Украине. В декабре 2023 года МВД объявило оппозиционера в федеральный розыск.

Геннадий и Дмитрий Гудковы* уехали из России еще до начала боевых действий на Украине. Старший Гудков* был депутатом Госдумы III—VI созывов с 2001 по 2012 год. В 2019 году он уехал из России в Болгарию.

В 2022 году Геннадий Гудков* вместе с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым* и адвокатом Марком Фейгиным* создали неправительственную организацию «Съезд народных депутатов», которую в России признали нежелательной. В 2023 году Минюст признал Гудкова-старшего* иностранным агентом за его поддержку Украины и участие в создании материалов других иноагентов.

Дмитрий Гудков*, как и отец, занимался политикой и являлся депутатом Госдумы до 2016 года. В 2021 году он уехал из России. Незадолго до отъезда у него прошли обыски по уголовному делу о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (пункт «б» второй части статьи 165 УК РФ). В 2023 году Минюст внес Гудкова-младшего* в реестр иноагентов. По версии ведомства, бывший политик «призывал к предоставлению вооружения Украине» и санкциям против России. Позже против него также возбудили уголовное дело.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов