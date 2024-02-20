Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов сенатора США от республиканской партии Линдси Грэма. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Помимо американского сенатора в обновленный перечень Росфинмониторинга попала экоактивистка Евгения Чирикова* и участник «Форума свободной России»** Иван Тютрин*. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и приостанавливают их обслуживание.

В мае 2023 года Грэм также внесли в базу розыска МВД России. Незадолго до этого глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении американского сенатора из-за его «русофобских высказываний».

Поводом стали высказывания Грэма про убийства русских на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. На видеозаписи встречи, опубликованной пресс-службой украинского лидера, американский политик произнес фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно», при этом они шли подряд, а ракурс съемки не менялся.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «позором для США», официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что подобный тезис «уже давно закреплен в США».

После этого украинские власти по запросу Reuters пообещали предоставить полную запись беседы Грэма и Зеленского перед камерами. Позднее агентство сообщило, что слова сенатора вырвали из контекста: фразы про «смерть русских» и «лучшие инвестиции» не шли друг за другом, между этими словами есть монтажная склейка. В частности, согласно полной версии видео, предоставленной Киевом, фраза о деньгах касалась в целом поддержки США, которую получает Украина.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти заявления «нелепыми» и «позорными» оправданиями.

Днем 20 февраля Грэма переобъявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России, не уточнив о какой именно статье идет речь. Телеграм-канал Shot сообщил, что американский сенатор разыскивается за публичные призывы к терроризму в СМИ и интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным Shot, поводом для возбуждения дела против Грэма стало его выступление на канале Fox News в начале марта 2022 года, в ходе которого он призывал россиян к покушениям на президента России. После эфира сенатор опубликовал это видео у себя в соцсетях.

По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ американскому сенатору в России может грозить семь лет лишения свободы.

Линдси Грэм выступал с призывами внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. Также именно он еще в 2022 году предложил поправку в федеральный бюджет, предполагающую конфискацию «замороженных» активов российских миллионеров в пользу Украины.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** признан нежелательной организацией на территории России