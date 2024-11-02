В отношении экоактивистки Евгении Чириковой* возбуждено новое уголовное дело — на этот раз по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по городу Москве.

«Установлен новый эпизод преступной деятельности иноагента Евгении Чириковой*, обвиняемой в преступлениях против общественной безопасности», — говорится в заявлении столичного СК.

По информации следствия, в одном из интервью и видеотрансляции с участием Чириковой*, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся «признаки оправдания деятельности террористической организации», запрещенной на территории России.

По статье о публичном оправдании терроризма экоактивистке грозит до семи лет лишения свободы. Уточняется, что Чириковой* заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время она будет объявлена в международный розыск.

Заочный арест в России

В июле на Чирикову* завели уголовное дело по статье о распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК), по которому ей грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурантку объявили в федеральный розыск.

В СК уточняли, что в отношении активистки также расследуются уголовные дела об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), пропаганде терроризма и призывах к нему в интернете (ч. 2 ст. 205.2), содействии финансированию терроризма (ч. 4 ст. 205.1).

В конце апреля суд заочно арестовал Чирикову*, а также шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова*, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова* и политика Ивана Тютрина* по делу о создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК). Все четверо входят в совет «Форума свободной России»**, основанного в Литве в 2016 году. После начала боевых действий на Украине на форуме в Вильнюсе проводили антивоенные конференции.

Евгения Чирикова* была лидером движения в защиту Химкинского леса, а также движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»). В 2015 году она уехала из России в Эстонию.

В январе этого года Минюст России признал Чирикову* иноагентом, а в феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана нежелательной в России и запрещена