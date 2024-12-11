Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* по обвинению в призывах к деятельности против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс меру пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по ч. 2 ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)», — сообщили агентству в суде.

Уголовное дело против Максаковой завели в начале сентября. Поводом для этого стало видео, размещенное Максаковой на платформе YouТube, в котором она призывала финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В мае 2023 года Минюст России внес Марию Максакову в реестр иноагентов. Согласно сообщению ведомства, она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Певица проживает за границей, в 2016 году певица она переехала из России на Украину. В 2011-2016 годах Максакова была депутатом Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия», входила в комитет по культуре. В начале 2017 года ее исключили из партии.

Кроме того, артистка преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра. Также она являлась приглашенной артисткой в Большом театре и «Геликон-опере».

*внесена Минюстом в реестр иноагентов