Уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, завели в отношении оперной певицы, бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс*. Об этом сообщили ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, дело возбуждено по статье 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Собеседник RT отметил, что Максаковой-Игенбергс* грозит до шести лет тюремного заключения.

Издания уточнили, что поводом для возбуждения дела стал видеоролик, размещенный на YouTube-канале певицы. На видео Максакова-Игенбергс* призывала поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), в том числе перечислять им денежные средства, а также осуждала действия российской армии.

Мария Максакова-Игенбергс* родилась в Мюнхене. В период с 2011 по 2017 годы она была солисткой Мариинского театра. Также она являлась приглашенной артисткой в Большом театре и «Геликон-опере».

Максакова-Игенбергс* артистка была членом партии «Единая Россия», а в 2011 году стала депутатом Госдумы VI созыва, входила в комитет по культуре. В начале 2017 года ее исключили из партии. Осенью 2016 года певица вместе с мужем уехала на Украину.

В 2023 году Минюст России включил Максакову-Игенбергс* в перечень лиц, признанных иностранными агентами.

*включена Минюстом России в реестр иноагентов