Действия президента Южной Кореи Юн Сок Ёля являются применением инструментов «фашистской диктатуры» против собственного народа. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), цитирует РИА Новости.

«Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: Юн Сок Ёль, оказавшийся в серьезном кризисе управления и столкнувшийся с угрозой импичмента, без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа, что привело страну в состояние хаоса», — сказано в сообщении.

ЦТАК пишет, что объявление чрезвычайного положения в Южной Корее привело к усилению общественных волнений, и более миллиона человек по всей стране выступили с протестами, требуя импичмента Юн Сок Ёля, что привлекло «пристальное внимание международного сообщества».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Его обвинения были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

На территорию Национального собрания позже вошел военный спецназ и начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Спустя шесть часов после того, как документ вступил в силу Юн Сок Ёль согласился снять военное положение. Он также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так озабочен своей безопасностью.

«Да потому что, когда они увидели, что за пару часов страна (Южная Корея — прим. RTVI) из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос, заполнив воздушное пространство вертолётами, военной авиацией, танками на улицах, захватами парламентов, противостоянием людей, какими-то силовыми приемами, то с таким соседом непредсказуемым, или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности, стоит заняться вопросами своей безопасности», — пояснила она.

5 декабря полиция начала расследование в отношении Ёля по делу о государственной измене в связи с объявлением военного положения.

9 декабря Yonhap писало, что президенту Южной Кореи собираются запретить выезд из страны на фоне расследования временного введения военного положения.