Президенту Южной Кореи собираются запретить выезд из страны на фоне расследования временного введения военного положения, пишет Yonhap.

«Сначала необходимо обеспечить необходимые материалы», — сказал сотрудник полиции во время пресс-конференции, когда его спросили, почему Юн не попал под запрет на поездки.

По словам представителя ведомства, решения принимаются на основе всестороннего анализа, «включая возможность того, что он покинет страну».

На вопрос об аресте Юна без ордера чиновник ответил, что это возможно, если будут соблюдены все необходимые требования.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Его обвинения были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте. Позже за отмену военного положения проголосовали 190 депутатов.

Юн Сок Ёль согласился снять военное положение спустя шесть часов после того, как оно вступило в силу. Он также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».

5 декабря полиция начала расследование в отношении Ёля по делу о государственной измене в связи с объявлением военного положения. «Расследование было поручено группе по расследованию нарушений безопасности Национального управления расследований Национального полицейского агентства после подачи двух жалоб. Одну жалобу подала небольшая оппозиционная Партия восстановления Кореи, а другую — группа из 59 активистов», — сказано в сообщении.

Обвинения в жалобах выдвинуты не только президенту, но и бывшему министру обороны Ким Ён Хёну, начальнику штаба армии генерал Пак Ан Су и министру внутренних дел Ли Сан Мину.