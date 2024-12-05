Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене в связи с объявлением военного положения, сообщает «Рёнхап» .

«Расследование было поручено группе по расследованию нарушений безопасности Национального управления расследований Национального полицейского агентства после подачи двух жалоб. Одну жалобу подала небольшая оппозиционная Партия восстановления Кореи, а другую — группа из 59 активистов», — сказано в сообщении.

Обвинения в жалобах выдвинуты не только президенту, но и бывшему министру обороны Ким Ён Хёну, начальнику штаба армии генерал Пак Ан Су и министру внутренних дел Ли Сан Мину.

Аналогичные жалобы также были поданы в прокуратуру и управление по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников. Ведомства рассматривают вопрос, проводить ли собственные расследования или передать их полиции.

По данным AFP, расследование против Юна начали в связи с обвинением в мятеже.

YTN также пишет о выдвижении обвинения в злоупотреблении полномочиями, однако даже в случае признания Юна виновным в этом расследование дела прокуратурой будет затруднено из-за его статуса действующего президента.

«Согласно законодательству прокуратуры, если преступление «непосредственно связано» с расследуемым преступлением, расследование возможно, даже если оно выходит за рамки», — отмечает издание.

По словам директора Национального управления расследований Республики Корея У Чжон Су, ситуация носит «беспрецедентный характер».

«Мы внимательно проведем расследование в соответствии с законом и процедурой», — приводит его слова газета «Чосон ильбо».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Его обвинения были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте. Позже за отмену военного положения проголосовали 190 депутатов.

Юн Сок Ёль согласился снять военное положение спустя шесть часов после того, как оно вступило в силу. Глава государства также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».

Депутаты повторно проголосовали за снятие военное положения, после чего военные вернулись на места постоянной дислокации.

На следующий день, 4 декабря, шесть корейских оппозиционных партий подали в парламент проект импичмента президента. 6—7 декабря в парламенте проголосуют за этот документ.