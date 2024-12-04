Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, включая главную из них Объединенную демократическую партию, подали в парламент проект импичмента президента Юн Сок Ёля, сообщает агентство «Рёнхап». Ранее южнокорейский лидер сначала ввел, а затем отменил в стране военное положение.

Ходатайство было внесено в парламент днем 4 декабря, теперь в течение 24-72 часов после рассмотрения проекта на заседании должно состояться голосование.

Документ подписал 191 депутат от шести оппозиционных партий, в то время как правящая партия «Сила народа» (108 мандатов из 300) в подписании проекта не участвовала.

Как пишет «Рёнхап», оппозиционные партии планируют представить предложение на пленарном заседании парламента 5 декабря, а затем — 6 или 7 декабря — провести голосование. Для объявления импичмента южнокорейского президента необходимо две трети голосов парламентариев.

Если инициатива получит необходимое количество голосов, ходатайство будет передано Конституционному суду. Там за отставку президента должны проголосовать шесть из девяти судей.

На время рассмотрения дела глава государства будет отстранен от должности, его обязанности перейдут к премьер-министру Южной Кореи Хан Доксу.

Президент Южной Кореи 3 декабря ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Обвинения главы государства были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

Позже на территорию Национального собрания вошел военный спецназ, который начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Юн Сок Ёль согласился снять военное положение спустя шесть часов после того, как оно вступило в силу. Он также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».

Депутаты повторно проголосовали за снятие военное положения, после чего военные вернулись на места постоянной дислокации.

Южнокорейская оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» назвала действия Юн Сок Ёля нарушением конституции, «серьезным актом мятежа и прекрасной причиной для импичмента».