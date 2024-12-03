Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Обвинения президента были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте. В стране запретили любую политическую деятельность, включая работу парламента, но депутаты смогли собраться на экстренное заседание и проголосовать за отмену военного положения.

Что произошло

Юн Сок Ёль в своем обращении обвинил оппозицию в «законодательной диктатуре», урезании ключевых статей бюджета и создании помех работе правительства из-за попыток объявить импичмент 22 чиновникам, включая министра внутренних дел, министра обороны и прокуроров.

«Это явный антигосударственный акт, направленный на развязывание гражданской войны путем попрания конституционного порядка свободной Республики Корея и подрыва законных государственных институтов, установленных Конституцией и законом», — заявил Юн Сок Ёль.

Введение военного положения он назвал «неизбежной мерой по обеспечению свободы и безопасности народа и устойчивости страны против действий антигосударственных сил». Изменений во внешнеполитической системе Южной Кореи не последует, добавил глава государства.

Объявление было сделано настолько внезапно, что даже сотрудники администрации президента до последнего не знали его содержания, утверждает «Ренхап». Вечером начали распространяться слухи о том, что Юн Сок Ёль может напрямую выразить свою позицию по поводу решений Демократической партии, которая объявила импичмент государственному аудитору и главному прокурору, а также отклонила предложение правительства по бюджету. Некоторые сотрудники были срочно вызваны на работу, но, по данным агентства, они не знали о планах президента. Прямая трансляция его экстренной речи началась без какого-либо предупреждения.

Согласно корейской конституции, военное положение может быть введено при угрозе внутренней безопасности из-за крупных беспорядков, а также в случае терактов, саботажа, природных катастроф, нападения на страну и при угрозе начала войны. Военное положение должно быть одобрено кабинетом министров и Национальным собранием. В последний раз военное положение в стране вводилось в 1979 году после убийства директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи тогдашнего президента Пак Чон Хи.

Военные в парламенте и запрет на протесты

В соответствии с военным положением в Южной Корее запретили любую политическую деятельность, включая протесты, забастовки, работу парламента, региональных органов власти, политических партий и местных советов, заявил начальник штаба армии Пак Ан Су. Медицинским работникам предписали вернуться на рабочие места в течение 48 часов. Над всеми средствами массовой информации и публикациями объявлен контроль. Нарушителям пригрозили задержаниями, обысками и арестами без ордера.

Хан Дон Хун — глава консервативной партии «Сила народа», в которую входит президент Юн Сок Ёль — назвал ошибочным решение президента ввести военное положение. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мен заявил, что это противоречит Конституции. В своем видеообращении он объявил президента нелегитимным и призвал людей приходить к зданию парламента.

Сразу после экстренного выступления Юн Сок Ёля полиция оцепила здание парламента в Сеуле, куда начали стекаться протестующие. Между силовиками и участниками акции произошли стычки. На улицы вышла военная техника, в воздух были подняты вертолеты.

Позже на территорию Национального собрания вошел военный спецназ, который начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Около здания парламента продолжают оставаться тысячи людей, сообщает корреспондент The New York Times (NYT). Протестующие скандируют призывы арестовать Юн Сок Ёля. Президент Южной Кореи заявлений больше не делал.

На фоне кризиса южнокорейская валюта упала до 1443,4 воны за доллар, что стало самым низким показателем с октября 2022 года. Банк Кореи 4 декабря проведет экстренное совещание, чтобы оценить влияние чрезвычайного военного положения на рынок и обсудить необходимые меры реагирования.

Реакция на события в Корее

США «серьезно обеспокоены» происходящим в Южной Корее и следят за ситуацией, сообщил замгоссекретаря Курт Кэмпбелл. По его словам, в Вашингтоне ожидают, что «любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с принципом верховенства закона».

Он добавил, что союз США с Южной Кореей остается «нерушимым» и заявил о поддержке республики в это «неопределенное время». Президент США Джо Байден, который сейчас находится в Анголе, лично не комментировал ситуацию в Южной Корее.

«Похоже, многие в администрации Байдена были застигнуты врасплох таким поворотом событий», — считает CNN.

В правительстве Великобритании «внимательно следят» за развитием событий, сообщил заместитель пресс-секретаря премьер-министра Кира Стармера. Посольство России в Корее призвало находящихся в республике россиян сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и не участвовать в массовых мероприятиях, «особенно политической направленности».

Посольство Китая в Сеуле предупредило своих граждан о необходимости проявлять «осторожность при выражении политических взглядов», сохранять спокойствие, следить за развитием политической ситуации и не выходить на улицу без необходимости.