Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, передает Yonhap. Такое решение принято, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

По данным агентства, глава государства ночью провел экстренное совещание в своем офисе, а затем заявил об угрозе паралича власти, связанной с попытками проведения против него процедуры импичмента.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа и конституционный порядок»,— приводит Yonhap слова южнокорейского лидера.

В то же время Минобороны республики распорядилось провести совещание «ключевых командиров» и призвало к усилению бдительности внутри страны.

Между тем оппозиционная президенту Демократическая партия, контролирующая большинство в парламенте, созвала экстренное заседание депутатов.