Южнокорейская оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» намерена обвинить президента страны Юн Сок Ёля и министра обороны Ким Ён Хёна в государственной измене за решение о военном положении и поддержку связанных с этим действий. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В заявлении «Тобуро» говорится, что действия президента нарушили конституцию и Юн не выполнил ни одного из требований, необходимых для объявления военного положения.

«Это серьезный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента», — сказано в заявлении партии.

Ранее «Тобуро» уже потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив запустить процедуру импичмента. Ухода президента также добивается Федерация профсоюзов Южной Кореи, которая объявила о начале бессрочной забастовки.

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, как пишет Рёнхап, считает, что ситуация с объявлением в ней военного положения может спровоцировать КНДР и привести к столкновениям.

«Достаточно высока опасность того, что [это] спровоцирует Северную Корею, дестабилизирует ситуацию на линии прекращения огня и в конечном счете приведет к вооруженным столкновениям», — приводит его слова агентство.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Обвинения главы государства были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

Позже на территорию Национального собрания вошел военный спецназ, который начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.