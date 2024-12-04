Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». На следующий день шесть оппозиционных партий страны подали в парламент проект импичмента главы государства. Как ситуацию в Южной Корее оценивают российские политики и дипломаты, и почему это вызывает их беспокойство — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — отметил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу«).

Официальный представитель МИД Мария Захарова

«Многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так озабочен своей безопасностью. Да потому что, когда они увидели, что за пару часов страна (Южная Корея — прим. RTVI) из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос, заполнив воздушное пространство вертолётами, военной авиацией, танками на улицах, захватами парламентов, противостоянием людей, какими-то силовыми приемами, то с таким соседом непредсказуемым, или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности, стоит заняться вопросами своей безопасности», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», — написал он в своем телеграм-канале.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев

«Президент имеет право объявить военное положение — хотя вчера основания были крайне неочевидны. Но он обязан был это решение внести в парламент — вместо этого его блокировали. Таким образом, есть основания предполагать, что этот процесс был не только неправомерен с точки зрения содержания, но и формы», — пояснил дипломат (цитата по «Звезде»).

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

«Произошла ерунда полная. Президент, который не пользуется никакой популярностью, и видно, что он доживает свой политический век, предпринял попытку остаться у власти путем введения военного положения. По сути, он пытался совершить военный переворот в свою пользу и столкнулся с мощным противодействием парламента», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Джабарова, ситуация «скоро будет рассасываться, либо оппозиционные силы не упустят шанса сместить досрочно президента со своей должности и даже отдать его под суд, что очень часто было в истории Южной Кореи».

«Не раз там главы государства заканчивали жизнь в местах лишения свободы. Надо внимательно наблюдать. Северная Корея тоже внимательно отслеживает ситуацию. Но я думаю, что КНДР будет вести себя сдержано и не даст втянуть себя в какую-то провокацию», — отметил член Совфеда.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

По словам сенатора, возникшая ситуация «не может не вызывать у России серьезного внимания», поскольку она произошла на Корейском полуострове, «не так далеко от нашей страны».

«К тому же можно вспомнить, что на территории Республики Кореи расположены американские военные базы и Запад постоянно пытается использовать эту корейскую карту для создания нервозной атмосферы для Китая, России и той же КНДР. Но в любом случае это внутреннее дело Республики Корея», — отметил Климов в разговоре с NEWS.ru.

«На моей памяти это далеко не первый случай того, как там развивались события, связанные с конфликтом между двумя противоборствующими политическими силами. Там две основные партии, одна оппонирует другой. Иногда очень жесткий идет поворот, так сказать, смена власти, и вновь начинается цикл этого непримиримого противоборства. Это не что-то сверхъестественное», — добавил он.